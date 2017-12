Dansk nytårstorsk bliver dobbelt så dyr

Nytårstorsken bliver dyr i år.

Det hårde blæsevejr i juledagene har betydet mindre fangster af frisk torsk og dermed højere priser end normalt. Det skriver P4 Midt & Vest.

- Vi har solgt torsk for helt op til 84 kroner kiloet. Det er omkring den dobbelte pris i forhold til et normalt år, siger auktionsmester Jes Holm Sørensen fra landets største fiskeauktion i Hanstholm til P4 Midt & Vest.

- Blæsevejret i juledagene har gjort det umuligt at fiske for de mindre fartøjer, som fanger den dagsfriske torsk i den bedste kvalitet, som vi gerne vil have som nytårstorsk. Det er derfor, den nu bliver så dyr, siger auktionsmesteren.

De sidste par dage har vinden lagt sig så meget, at en del fiskere har været ude for at fange torsk, og de får altså en rigtig god pris.

På to dage skal i alt 48 tons torsk under hammeren på fiskeauktionen i Hanstholm, og selv om det lyder af meget, er det langt under normalen.

- Vi kunne nemt have hentet 2-300 tons torsk, på de tre dage efter jul, hvis vejret havde været helt optimalt, siger Jes Holm Sørensen.

De høje priser på torsken vil forplante sig hele vejen ud til forbrugerne, forudser auktionsmesteren. Men det får ikke Jes Holm Sørensen til at ændre på sin egen nytårsmenu:

- Det kunne jeg aldrig drømme om. Det er det bedste man kan få, siger han.