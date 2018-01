Dansk forfatter: Grønland bør få en ny Thule-aftale

- Det er på tide, at Danmark og Grønland lægger skuffelsen over den tabte serviceaftale på Thulebasen bag sig. For der er stor brug for en ny aftale med USA, der kan kompensere Grønland.

Det skriver forfatter og tidligere medlem af komitéen til tilsyn med USA’s baser i Grønland, Hans Jakob Helms, i en kronik i Jyllands-Posten i dag, torsdag.

I december var der lukket samråd i Folketinget med udenrigsministeren, hvor Grønlandsudvalget ønskede at høre, hvordan det går med forhandlingerne med USA angående servicekontrakten på Thulebasen.

- Ifølge udtalelserne fra flere deltagere efter det lukkede samråd i Folketinget havde mødet ikke bragt noget nyt. Hvilket vel må betyde, at udenrigsministeren ikke er kommet nogen som helst vegne med de hidtidige og langvarige forsøg på at lave aftaler med USA om en ny udbudsrunde af servicekontrakten i Thule, fremhæver Hans Jakob Helms.

Ifølge ham betyder det, at at Grønland fortsat må affinde sig med at vente og håbe på, at udenrigsministeren kan hente en ny aftale hjem midt i en Trump-tid.

- Alene må Grønland jo ikke forsøge sig i USA. Det er udenrigspolitik og forsvarspolitik på én gang, og begge hører fortsat under den danske regering. Men at Grønland har hårdt brug for en ny aftale i stedet for den gamle om servicekontrakten på Thulebasen, er vel efterhånden temmelig klart, siger Hans Jakob Helms.

- Hvis det skal ske, bør Grønland og Danmark nok prøve at finde en anden vej end at fortsætte med kampen om den servicekontrakt, som US Air Force, som driver Thulebasen, åbenbart ønsker skal ligge hos et amerikansk firma med speciale i elektronisk krigsførelse i stedet for hos en dansk-grønlandsk virksomhed med speciale i cementbyggeri, lyder det fra Hans Jakob Helms.