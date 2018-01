Dansk flyselskab klar til at flyve grønlandske patienter til Danmark

Air Greenland er ikke længere alene om at flyve ambulanceflyvninger til Danmark.

Det danske flyselskab Sun-Air of Scandinavia har nemlig lavet en aftale med Air Greenland om, at de skal flyve akutte flyvninger fra Grønland til Danmark.

Aftalen trådte i kraft 1. januar, skriver check-in.dk torsdag.

- Aftalen er blevet til i samarbejde med Air Greenland, som står for hovedaftalen med sundhedsvæsnet på Grønland og vil omfatte omkring 30 årlige ambulanceflyvninger til Danmark, oplyser check-in.

- Grønland er et specielt land at flyve ambulanceflyvning i, både i forhold til vejrlig, meget store distancer mellem lufthavnene og ikke mindst landingsforhold, og det kræver erfaring og de rigtige kompetencer at løfte opgaven, og det er klart, at det skaber stor stolthed hos os at blive valgt som leverandør til sådan en tillidspost at flyve med akutte patienter såsom for tidligt fødte børn, kræftpatienter og traumepatienter til Rigshospitalet i Danmark, siger administrerende direktør for Sun-Air of Scandinavia, Kristoffer Sundberg.