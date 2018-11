Dansk finanslov: Over 11 millioner ekstra til Grønland

Walter Turnowsky Lørdag, 17. november 2018 - 08:48

Det er lykkedes Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aleqa Hammond (NQ) at få afsat yderligere et mindre beløb under forhandlingerne om finansloven. Det drejer sig om et beløb på over 11 millioner kroner over fire år til Grønland, erfarer Sermitsiaq.AG.

De 11 millioner kronet fordeler sig med 3,5 millioner kroner til landsforsvareren, der dermed får ekstra driftsbevilling på knap en million kroner om året.

Derudover er der på justitsområdet afsat midler til at etablere en behandling for seksuelle krænkere.

Der er afsat 7,5 millioner kroner til et væksthus i Danmark for unge grønlandske iværksættere. Væksthuset vil blive tilknyttet NUKIGA, som er et initiativ for iværksættere og kunstnere. Væksthuset får fire vigtige opgaver:

Det skal organisere mentorordninger, hvor de unge iværksættere for en erfaren mentor tilknyttet. Der skal skabes netværk mellem iværksætterne. Det skal skabe kontakt mellem studerende og virksomheder. Det skal fremme genereringen af idéer. Det skal etablere en iværksætterportal.

Der er derudover yderligere et par initiativer, der kan blive del af finansloven, så det samlede beløb kan nå at blive lidt højere.

Danskundervisning til studerende

I forvejen er der afsat samlet set 85 millioner kroner over fire år til styrkelsen af rigsfællesskabet. Disse midler skal blandt andet bruges til kulturinitiativer, og er ved at blive udmøntet i forhandlingerne. Efter vores oplysninger er 20 millioner kroner af disse midler dog allerede blevet afsat til danskundervisning til grønlandske studerende, når de kommer til Danmark