Dansk finanslov skal bruges til at bekæmpe fordomme

Gennem en ihærdig indsats er det lykkedes IAs Aaja Chemnitz Larsen at møve sig ind til forhandlingsbordet hos finansminister Kristian Jensen (V) ved finansovsforhandlingerne.

Og ved siden af de mere kontante spørgsmål om retsvæsen og politi, så er der også et andet spørgsmål, som hun har rejst ved møderne; nemlig danskernes fordomme om grønlændere.

- Jeg ser gerne, at man gennemfører en spørgeskemaundersøgelse i folkeskolerne, for at afdække, hvor meget de unge ved om Grønland, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA) til Sermitsiaq.AG.

Chokerende uvidenhed

At fordommene overfor grønlændere lever i bedste velgående, blev senest dokumenteret, da man vurderde, at ordet ‘grønlænderstiv’ er et så almindeligt udtryk, at det skulle finde plads i den danske ordbog.

Når Aaja Chemnitz Larsen (IA) ønsker en undersøgelse af danske unges viden, eller måske rettere uvidenhed, så skyldes det dog også hendes egne erfaringer fra rejser rundt i Danmark.

- Jeg besøgte for eksempel en skole og kunne konstatere, at de unge ikke ved ret meget om Grønland. Det var faktisk chokerende, så lidt de vidste.

Derfor mener hun, at der må udarbejdes mere undervisningsmateriale om Grønland, samt at undervisning om Rigsfællesskabet skal gøres obligatorisk i den danske folkeskole.

- Det er jo del af de unges egen historie, så det er helt naturligt, at de bør kende den, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Selvom hun skulle få sine forslag med i finansloven, så vil det alene åbenlyst ikke udrydde uvidenheden. Her har hun også en opfordring til grønlændere i Danmark.

- Vi det der her må være ambassadører for Grønland. Vi må stille os til rådighed, når de dumme spørgsmål om isbjørne i gaderne og iglooerne kommer.