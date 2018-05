Dansk efterretningstjeneste fulgte med i Camp Century

Walter Turnowsky Onsdag, 02. maj 2018 - 20:01

Indtil for knap to uger siden eksisterede Erik Jørgen-Jensen. I hvert tilfælde ikke i fortællingen om Camp Century. Ikke desto mindre havde han en central rolle. Han var nemlig af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blevet udstationeret i Thule fra 1960 til 1963 for at holde øje med Camp Century. Det afslører DR P1 i en ny dokumentarserie.

- Jeg skrev hjem, hvad jeg så - hvad jeg oplevede - hvilke dimensioner det havde, siger Erik Jørgen-Jensen i dokumentaren.

Manden uden skygge

Erik Jørgen-Jensens rolle har været så hemmeligholdt, at han ikke optræder i et eneste af de frigivne dokumenter om Camp Century. Historikerne fra Aarhus Universitet, Kristian Hvidfeldt Nielsen og Henry Nielsen har intensivt beskæftiget sig med Camp Century, men alligevel er de ikke tidligere stødt på en henvisning til FEs mand på stedet.

Amerikanerne kaldte ham 'Manden uden skygge', hvilket også er navnet på dokumentarudsendelsen.

Men nu har den i dag 83-årige Erik Jørgen-Jensen valgt at stå frem, for at eftertiden kan få indblik i, hvad der egentlig foregik den gang for over 50 år siden.

For blid overfor amerikanerne

Når det gælder oprydningen på Camp Century, har han en klar vurdering af situationen.

- Man har været alt for blid, og man har ikke fortalt amerikanerne, at man trods alt vare herre i eget hus, siger han til DR.

Udsendelsen tegner et billede af, at i det mindste Forsvarets Efterretningstjeneste har vidst en del mere om Camp Century, end man hidtil har givet indtryk af. Erik Jørgen-Jensen er stadig underlagt tavshedspligten og kan derfor ikke fortælle præcist, hvad han rapporterede hjem.

Men han fortæller dog, at han sendte ugentlige rapporter, samt at han især holdt øje med den mobile atomreaktor. Han observerede desuden en yderligere tunnel omkring en kilometer fra Camp Century, hvor der lå jernbaneskinner. Han fik ikke noget svar fra amerikanerne om, hvad de skulle bruges til.

Senere er det kommet frem, at USA havde planer om at placere 600 atomraketter under isen, som skulle flyttes rundt på skinner.

Fortsat hemmelighedskræmmeri

For historikeren Kristian Hvidfeldt Nielsen er hemmeligholdelsen af Erik Jørgen-Jensens rolle et tegn på, at vi den dag i dag ikke kender hele historien om Camp Century.

- Det er bemærkelsesværdigt, at vi her har at gøre med en sag fra starten af 60erne, der stadig er omgærdet af et vidst hemmelighedskræmmeri, siger han til DR.

Tidligere udenrigsminister og nuværende grønlandsordfører Martin Lidegaard fra Radikale Venstre er ikke imponeret af informationsniveauet om byen under isen.

- Når vi snakker om Camp Century, så har man godt nok ikke været generøs med informationer til hverken Folketinget eller Det Udenrigspolitiske Nævn eller grønlænderne, siger han til DR.

DR P1 sender ‘Manden uden skygge’ i tre afsnit. De første blev sendt 21. og 28. april. Sidste afsnit sendes 5. maj.