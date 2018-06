Danseelever fra Kulusuk til balletundervisning i Nuuk

Walter Turnowsky Tirsdag, 19. juni 2018 - 16:00

Fire elever fra Kulusuk har netop besøgt Nuuk. Anledningen var at balletelever fra Den Kongelige Ballet har afholdt workshops og vist forestillinger her i landet. Den begivenhed var arrangeret i samarbejde med Qiajuk Studios i Nuuk.

Og det var Qiajuk Studios' ejer, Ruth Montgomery-Andersen, der havde inviteret elevrne og deres lærer Natalie Holm til Nuuk, for både at deltage ballettimer og opleve et gallashow af balleteleverne i Katuaq.

- Det var en stor fornøjelse for vores elever at danse med balletelever fra Den Kongelige Ballet og Qiajuk Studios, skriver Natalie Holm om oplevelsen

- Kulusuks elever har set hvordan balletelever arbejder og vores elever har taget de lærerige timer til sig, så de bliver endnu dygtigere til dans i fremtiden.

- Eleverne fra Kulusuk, som havde i forvejen ballet timer hos mig i Kulusuk skole (fritidsundervisning i dans), har oplevet at det kræver hårdt arbejde at danse, kræver disciplin, samt at være målrettet.

- At stå på scenen foran stort publikum kræver selvtillid, ansvar for sig selv og deres dansepartner. Og det skal læres og udvikles!