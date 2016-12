Danmark tager råstofområdet

Vittus Qujaukitsoq havde god grund til at fare hårdt frem mod den danske regering i danske medier, mener han. Danmark er nemlig blandt andet ved at tilbageføre råstofområdet, idet Udenrigsministeriet har sendt en ”godkendelse” af Ironbarks projekt i Citronen Fjorden i Nordøstgrønland.

Det afslører KNR, der har fået aktindsigt i den forklaring, som naalakkersuisoq for udenrigsanliggender gav til Inasitsartutudvalg i fredags.

- Såfremt Danmark vælger at tage et sådant skridt overtrædes der en klar aftale, som i praksis vil betyde at råstofkompetencen, som blev overdraget til Grønland i 2010, tilbageføres til dansk myndighed, citerer KNR Vittus Qujaukitsoq for at have sagt på mødet hos udvalg for udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

Godkendelse er ulovlig

Som dokumentation har Vittus Qujaukitsoq vedlagt et brev sendt til det danske udenrigsministerium. Heri kritiserer selvstyret ministeriet for at overtræde Selvstyreloven, fordi Udenrigsministeriet altså har sendt en "godkendelse" af Ironbarks projekt i Citronen Fjorden.

Embedsmænd i Selvstyret vurderer den omtalte godkendelsen som værende ugyldig, da råstofområdet er rent grønlandsk anliggende, fremgår det også af historien på KNR.

Arrogante danskere

Vittus Qujaukitsoq stod i sidste uge offentligt frem med anklager mod danskerne, som han blandt andet kaldte arrogante, fordi de ignorerer Grønlands ønske om mere indflydelse på udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Han truede samtidig med at smide USA ud af Thule og med udmeldelse af rigsfællesskabet.

Hans udtalelser skabte meget debat om diplomati og samarbejdet i Rigsfællesskabet og Vittus Qujaukitsoq blev indkladt til møde for at forklare sig.

Også Thule og Camp Century

Til Inatsisartutudvalget har Vittus Qujaukitsoq ifølge KNR så forklaret, at der fortsat er "meget væsentlige uoverensstemmelser imellem, hvad Danmark vil opnå i forhold til Thule Air Base kontraktsagen, og det at Inatsisartut og Naalakkersuisut ønsker et større afkast til det grønlandske samfund”.

Dertil, fremgår det, er Qujaukitsoq utilfreds med den danske regerings håndtering af sagen om den forladte militærbase Camp Century øst for Pituffik:

- Danmark afviser fortsat i dag, efter 3 års grønlandsk insisteren, at foretage nogen undersøgelser af den radioaktive forurening, og Danmark har, som I ved, i november meddelt, at man først nu har igangsat en gennemgang af de juridiske aftaler, anfører Qujaukitsoq ifølge KNR overfor udvalget.