Danmark stadig ansvarlig for forurenet havmiljø

Danmark skal stadig træde til og rydde op, hvis havmiljøet nær kysterne bliver udsat for voldsom forurening, selvom området er hjemtaget.

Det er resultatet af forhandlinger mellem naalakkersuisoq for selvstændighed, natur, miljø og landbrug Suka K. Frederiksen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, oplyser Naalakkersuisut.

”Vi lever af havet, og at passe på havmiljøet er en vigtig del af vores arbejde i Naalakkersuisut – også hvis der en dag sker en større forurening. Jeg er derfor glad for, at Grønland og Danmark er blevet enige om de grundlæggende principper for vores samarbejde om bekæmpelse af havmiljøforurening” udtaler Suka K. Frederiksen.

Kan få hjælp til oprydning

De to ministre har over for hinanden bekræftet, at aftalen fra 1989 om olie og kemikalieforureningsbekæmpelse i grønlandske farvande stadig er gældende.

Ifølge aftalen har Grønlands Selvstyre ansvar for og skal afholde udgifter til forureningsbekæmpelse ud til tre sømil, da dette område er hjemtaget.

Danmark har ansvar for de øvrige havområder, men kan altså tilkaldes i tilfælde af en forureningskatastrofe inden for tre sømil.

Inden 1. juli skal der laves en oversigt over det samlede grønlandske og danske havmiljøberedskab, som kan indsættes i tilfælde af en forureningskatastrofe.