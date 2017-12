Danmark skal møde Frankrig, Peru og Australien til VM

Det er den tidligere VM-topscorer og nu kommentator på BBC, Gary Lineker, der står for lodtrækningen.

Danmark skal møde Peru i den første kamp og er ellers kommet i pulje med Frankrig.

Det er allerede kommet frem, at der bliver en hektisk pulje B, hvor Portugal og Spanien er placeret.

Gruppe A: Rusland, Uruguay, Egypten, Saudi Arabien

Gruppe B: Portugal, Spanien, Iran, Marokko

Gruppe C: Frankrig, Peru, Danmark, Australien

Gruppe D: Argentina, Kroatien, Island, Nigeria

Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien

Gruppe F: Tyskland, Mexico, Sverige, Sydkorea

Gruppe G: England, Belgien, Tunesien, Panama

Gruppe H: Polen, Colombia, Senegal, Japan

Hvis man kigger på Danske Spils odds, så har Åge Hareides hold fine muligheder for at nå videre til 1/8-finalerne. Danske Spil har nemlig odds 1,75 på, at Danmark går videre fra gruppen. Oddset på, at Danmarks VM slutter ved gruppespillet er 2,05.

- Det er en lodtrækning, som Danmark kan være meget tilfredse med. Faktisk er det vel tæt på at være en drømmelodtrækning for Danmark, siger Peter Emmike, oddsansvarlig hos Danske Spil, og fortsætter:

- Nøglen var at trække en overkommelig modstander fra andet seedningslag, og det mener vi, at Peru er, siger Peter Emmike.

Danmarks første kamp til slutrunden kommer til at stå mod sydamerikanske Peru, som af mange var nævnt som det svageste hold i andet seedningslag.

- Første kamp mod Peru bliver selvfølgelig vanvittig vigtig. Det er vores største konkurrent i forhold til gruppens andenplads.

- Vi går ud fra, at franskmændene sætter sig på førstepladsen, mens Danmark og Peru kæmper om andenpladsen. Peru bør Danmark kunne slå – vi har i hvert fald Danmarks om favoritter i et indbyrdes opgør lige Danmark er favoritter mod Australien, siger Peter Emmike videre.

Danmark står til odds 2,20 i kampen mod Peru, hvor Peru står til odds 3,50.

VM begynder med åbningskamp 14. juni, finalen spilles i Moskva 15. juli.