Danmark kalder Trumps indrejseforbud uklogt

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) går nu i rette med USA's præsident på Facebook.

- Trumps gruppebeslutning om at blokere folk fra bestemte lande er uklog. Vi skal dømme og møde hinanden som individer, skriver han.

Meldingen kommer, efter at Donald Trump har udstedt et midlertidigt indrejseforbud for personer fra syv overvejende muslimske lande i foreløbigt 90 dage.

Der er tale om borgere fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen.

Trumps beslutning vækker undren hos udenrigsministeren, der kalder det en "overreaktion".

- Jeg undrer mig over Trumps træk. Det virker som en form for symbolpolitik, som har meget hårde konsekvenser, siger han til TV2 News.

Flere politikere og meningsdannere har på Twitter rost ministeren for at melde sig på banen.

Alternativets fredsordfører, René Gade, skriver som kommentar:

- Tak! Naturligvis er det en diplomatisk balancegang for vores ministre at sige fra overfor samarbejdspartnere - men der må siges fra.

Samuelsen tilslutter sig med sin kritik blandt andet Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, der på Twitter har udtrykt sin bekymring over forbuddet.

- Dybt bekymret over USA's beslutning om ikke at tillade folk fra bestemte lande indrejse. Det skaber mistillid mellem folk, skriver hun.

Siden underskrivelsen fredag har der allerede været flere meldinger om borgere fra de pågældende lande, som er blevet nægtet at boarde fly mod USA.

I Egypten blev fem irakiske passagerer og en yemenit forbudt at stige på et EgyptAir-fly mod New York lørdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Også det hollandske flyselskab KLM nægtede ifølge Reuters syv passagerer fra overvejende muslimske lande at flyve til USA.

SAS er blandt de flyselskaber, der flyver til USA fra Danmark. Til DR oplyste selskabet lørdag, at flypassagerer fra et af de syv lande vil blive nægtet adgang på SAS-flyene og får pengene tilbage for deres billet.

Fra Norwegian, der også flyver over Atlanten, lød det, at selskabet "forholder sig til regler og retningslinjer fra myndighederne i de lande, vi flyver til"-

/ritzau/