Danmark i FN: Ingen tid at spilde i klimakampen

Der var blandt andet fokus på klimaet, da udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) natten til fredag dansk tid talte på vegne af Danmark til FN's Generalforsamling i New York.

Hun understregede således, at Danmark er forpligtet til at leve op til den klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015, samt til EU's klimamål for 2030.

- Med kun 13 år tilbage til at nå de bæredygtige udviklingsmål, har vi ingen tid at spilde, sagde ministeren.

Talen kommer, dagen efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede et klimasamarbejde, som går under navnet P4G, Partnering for Green Growth and the Global Goals for 2030, ligeledes for FN's Generalforsamling.

Initiativet skal fremme løsninger på FN's 17 verdensmål og klimaaftalen fra Paris.

- P4G samler regeringer, virksomheder, byer, tænketanke og investorer for at skabe og styrke partnerskaber mellem offentlige og private for et grønnere i morgen, sagde Ulla Tørnæs.

- Igennem P4G vil vi bruge partnerskaber til at hjælpe os med at tage bedre vare på vores planet.

Danmark står bag P4G, som også tæller Chile, Etiopien, Kenya, Mexico, Sydkorea og Vietnam.

Chiles præsident, Michelle Bachelet, er med til at lancere udspillet. Det støttes af Kina, Colombia og Indonesien samt af C40-netværket med 91 globale storbyer. De tegner sig for en fjerdedel af verdens bnp.

P4G-initiativet kommer, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, 1. juni i år meddelte, at USA vil forlade Parisaftalen.

FN's 17 verdensmål omfatter 169 delmål. Målene forpligter FN's 193 medlemslande til at fjerne fattigdom og sult, begrænse ulighed, sikre uddannelse og sundhed, anstændige job og en bæredygtig økonomisk vækst.