Danmark hjemkalder ambassadør i Iran efter attentatplan

Ritzau Onsdag, 31. oktober 2018 - 06:55

Danmark har optrappet striden med Iran væsentligt og hjemkalder den danske ambassadør i Iran til konsultationer.

Det siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på et pressemøde med henvisning til en iransk attentatplan på dansk jord, som Politiets Efterretningstjeneste tirsdag kunne oplyse om.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, og det er meget alvorligt. Det er svært at finde ord, som kan beskrive alvoren i den sag, vi står med.

- Den danske ambassadør i Teheran hjemkaldes med henblik på konsultationer. Der vil jeg gerne understrege, at det er et meget stærkt og helt usædvanligt skridt at tage, siger han.

Støtte fra USA og Storbritannien

Danmark modtager opbakning fra både USA og Storbritannien i sagen.

Premierminister Theresa May udtrykte støtten til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et bilateralt møde tirsdag i Norge.

- Det er vigtigt, at vi sender en meget klar besked til ondsindede statslige aktører, i henhold til det du netop sagde om Iran.

- Storbritannien vil selvfølgelig uden omsvøb fordømme forsøg fra udenlandske aktører, der udfører hvilken som helst form for angreb på europæisk jord, siger hun.

Også USA udtrykker støtte til Danmark, skriver udenrigsminister Mike Pompeo på Twitter:

- Vi lykønsker den danske regering med at anholde en snigmorder fra det iranske regime. I knap 40 år har Europa været målet for terrorangreb, hvor Iran står bag. Vi opfordrer vores allierede og partnere til at konfrontere alle Irans trusler mod fred og sikkerhed.

Anders Samuelsen (LA) glæder sig over, at både USA og Storbritannien således har udtrykt støtte til Danmark.

Sanktioner kræver enighed

Danmark vil sætte sig i spidsen for at undersøge muligheden i EU-regi for at skærpe sanktionerne mod Iran, hvilket kræver enstemmighed blandt medlemslandene. Det har der ikke været hidtil.

- Vi er overbeviste om, at en håndtering af sagen vil have størst effekt herfra, hvis vi kan handle i fællesskab med vores ligesindede partnere og EU.

- Derfor vil jeg i de kommende dage drøfte denne sag tæt med vores partnere og allierede, før vi træffer beslutninger og tager eventuelle yderligere skridt, siger han.

Danmark har allerede haft den iranske ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet tirsdag eftermiddag.

Samtidig ønsker flere politikere økonomiske sanktioner mod Iran. hvis Danmark kan få andre lande med.

Vil straffe økonomisk

Udenrigsordførerne fra både Venstre og Socialdemokratiet mener, at Danmark bør søge støtte hos andre til at straffe Iran økonomisk. - Hvis Danmark kun indfører sanktioner i sig selv, så er det noget, Iran bare vil kunne grine af, fordi det ikke har effekt på den iranske økonomi, siger udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V).

- Men hvis man laver sanktioner i en eller anden art fra de nordiske lande og forhåbentlig også EU, vil det kunne mærkes på den iranske økonomi.

Udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) understreger, at hans parti støtter regeringen i, hvad den end kan få opbakning til internationalt.

Han mener at situationen kan sammenlignes med et angreb med nervegift i den engelske by Salisbury i marts, som de britiske myndigheder siger, at Rusland står bag.

- Der blev der blandt andet brugt handelsmæssige sanktioner og individuelle sanktioner mod nøglepersoner. Hvad det skal være, skal regeringen forhandle med andre lande, siger han.

- Hvis vi samler en række lande og siger, at sådan skal det internationale samfund altså ikke fungere - man skal ikke sende dødspatruljer rundt og slå folk ihjel - så vil det have en helt anden virkning, siger Nick Hækkerup.

Fastholder at Iran står bag

Udenrigsminister Anders Samuelsen er ikke overrasket over, at Iran afviser ethvert kendskab til attentatplanerne.

- Iran er styret af forskellige fraktioner, og det er muligt at dele af regeringen er uvidende om de iranske aktiviteter. Men det ændrer ikke på, at staten Iran står bag, og det ændrer ikke på, at det er fuldstændig uacceptabelt, siger Anders Samuelsen, inden han kort efter skærper tonen:

- Det er den iranske regering, det er den iranske stat, der står bag.

Chefen for politiets efterretningstjeneste, PET, oplyste tirsdag på et pressemøde, at en iransk efterretningstjeneste har haft planer om et attentat i Danmark.

Regeringen har længe været dybt bekymret over Iran og påtalt landets regionale adfærd, det ballistiske missilprogram og menneskerettighedssituationen i landet.

- Samtidig må jeg desværre også sige, at det ikke synes at være en iransk adfærd, som er afgrænset til Danmark, det er en bekymring, som deles i flere europæiske lande.

- Derfor har Danmark taget kontakt til en kreds af ligesindede lande, der deler vores bekymringer. Vi vil fortsætte det tætte samarbejde med disse lande og drøfte fælles tiltag mod Iran, siger han.