Danmark hjælper Færøerne med russisk handelsaftale

Kaj Joensen, Det færøske Nyhedsbureau Onsdag, 04. juli 2018 - 08:07

Færøerne underskriver senere i næste måned en hensigtserklæring om at lave en frihandelsaftale med den Eurasiske Økonomiske Union.



Dermed er Færøerne kommet et skridt tættere på at lave en frihandelsaftale med Rusland, som har været et færøsk ønske i flere år.



Initiativet er blevet mødt med kritik blandt flere danske politikere. Blandt andet har udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) anført, at Færøerne bør huske på, hvem der garanterer deres sikkerhed og selvstændighed, samt at aftalen er usolidarisk.



Nick Hækkerup har stillet tre spørgsmål til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) om frihandelsaftalen. Af udenrigsministerens svar fremgår det, at Danmark har assisteret færøske myndigheder i forsøget på at nå en aftale.



-Udenrigsministeriet er løbende blevet orienteret om forløbet af dialogen med Eurasiske Økonomiske Union, ligesom vi fra dansk side - blandt andet via vores ambassade i Moskva - har bistået Færøerne i denne konkrete sag, siger Anders Samuelsen i svaret til Nick Hækkerup.

Længe undervejs

Det fremgår af svarene fra Anders Samuelsen, at Færøerne længe har haft et ønske om en frihandelsaftale med Rusland, og at der siden 1999 har været løbende dialog mellem Udenrigsministeriet og det færøske landsstyre.



I 2013 afleverede den daværende færøske lagmand Kaj Leo Holm Johannesen en formel anmodning om en frihandelsaftale med en Eurasiske Økonomiske Union, som består af Rusland, Kasakhstan, Armenien, Hviderusland og Kirgisistan.



- Denne anmodning har så resulteret i en hensigtserklæring, som alene vurderes at vedrøre overtagne sagsområder, herunder at udvikle samarbejdet inden for bl.a. handels-, veterinær- og energiområdet, siger Anders Samuelsen.



- Regeringen bakker generelt Færøerne op, når det gælder deres ønsker om tættere handelssamarbejde med omverdenen, fortsætter udenrigsministeren.

Handels- og udenrigspolitik holdes adskilt

Færøerne har overtaget handelsområdet, og ifølge loven kan Færøernes landsstyre indgå folkeretlige aftaler på vegne af kongeriget Danmark. Det har Danmark givet Færøerne fuldmagt til, når det gælder fuldt ud overtagne områder, som alene vedrører Færøerne.



- Loven giver dermed Færøerne mulighed for at indgå f.eks. aftaler på handelsområdet. Det følger af grundloven, at regeringen fører Kongerigets udenrigspolitik, og ovennævnte ændrer naturligvis ikke ved den danske udenrigspolitik, herunder sanktionspolitikken over for Rusland, siger Anders Samuelsen.

Væsentlig betydning

Færøerne eksporterer i dag for omkring 2,4 milliarder kroner til Rusland. Dermed står eksporten til Rusland for cirka en fjerdedel af den samlede eksport.



Færøerne har i mange år handlet med Rusland, men først de senere år, og især siden Rusland og EU begyndte at boykotte hinanden, steg eksporten af pelagiske fisk og laks til Rusland.



Landsstyremanden i erhvervs- og udenrigsanliggender Poul Michelsen har tidligere sagt til Kringvarp Føroya, at det har stor betydning at få handelen lagt i faste rammer og undgå toldsatser.

V og S advarer mod Putin

Politikere fra Venstre og Socialdemokratiet advarer om, at Færøerne får alt for tætte forbindelser til Rusland og Putin.



- Vi oplever i øjeblikket et Rusland, som er ekstremt aggressivt mod hele den vestlige verden. Jeg havde håbet, at man i den vestlige verden kunne stå sammen mod den aggressivitet, vi oplever fra Putins side. I det lys er denne aftale direkte kontraproduktivt for at sige det mildt, sagde Venstres udenrigsordfører Michael Astrup Jensen til tv2.dk 4. juni.



Fra færøsk side har man hele tiden sagt, at Færøerne måtte finde nye markeder efter makrelkrigen i 2013, hvor EU boykottede pelagiske fisk fra Færøerne.



Landsstyremanden i udenrigsanliggende skal onsdag rådføre sige med lagtingets udenrigsudvalg om hensigtserklæringen, som skal underskrives i august.