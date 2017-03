Danmark vil hente vandprøve fra atombase

Lange iskernebor skal næste år skyde mere end 50 meter ned i indlandsisen for at hente prøver af indefrosset radioaktivt spildevand op til overfladen.

Det er ifølge et notat fra Sundhedsministeriet det mulige scenarie ved den nedlagte amerikanske Camp Century-base, som ligger begravet i indlandsisen omkring 250 kilometer øst for Thule.

Her drev USA frem til 1967 en atomreaktor, der forsynede baseanlægget under isen med energi.

Før boringen ned til det radioaktive spildevand skal en ekspedition fra Geus til sommer lave boringer i området for at vurdere, om der overhovedet er nogen risiko for, at radioaktiviteten vil sive ud.

Er der det, foreslår Sundhedsministeriet i notatet, at "stadie 2 igangsættes".

- Det foreslås, at et eventuelt stadie 2 skal indebære dybdeboringer ned til det radioaktive spildevand, står der i notatet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

- En eventuel dybdeboring vil kunne udføres på en ekspedition året efter de klimaundersøgelser, som foreslås iværksat af Geus, står der videre.

Hele sagen om det efterladte kølevand fra atomreaktoren fik for alvor nyt liv, da et hold forskere i en artikel i sommer beskrev, hvordan klimaforandringerne kunne ende med at tø det miljøskadelige affald op.

Det startede en lavine af bekymring i Grønland, hvor især udenrigsminister Vittus Qujaukitsoq har langet ud efter Danmark for ikke at påtage sig et ansvar for at få ryddet op ved Camp Century.

At de kommende ekspeditioner til indlandsisen da også handler mere om at tilfredsstille Grønland end en egentlig bekymring for efterladenskaberne, fremgår af nedenstående mail fra Sundhedsministeriet til Ritzau:

- Strålingsniveauet på Camp Century forventes på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke at udgøre en risiko for mennesker og miljø, fordi der i sin tid blev stillet strenge krav til driften af Camp Century i forhold til at undgå radioaktive udslip.

- Det er dog vigtigt for den danske regering, at det grønlandske samfund ikke skal frygte at blive påvirket af stråling fra Camp Century. Derfor har regeringen også taget initiativ til, at der i tæt samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder foretages nye målinger og vurderinger af niveauet for radioaktivitet ved Camp Century.

Netop niveauet af radioaktivitet i spildevand er uafklaret, fordi forskellige former for radioaktivt materiale henfalder med forskellig hastighed.

Og ifølge seniorforsker Sven Nielsen på DTU's center for nukleare teknologier (Nutech) er det ikke angivet, hvilke isotoper der er hældt ud i isen.

- Så på nuværende tidspunkt er det komplet umuligt at sige noget om, hvorvidt der kan være en sundhedsrisiko deroppe, siger han.

Ved vi slet ikke noget om det?

- Man ved jo, hvad der normalt har været anvendt i sådan nogle anlæg, så man er ikke helt på bar bund. Men sådan noget som tritium har en halveringstid på 12 år, mens cæsium-137 først halveres efter 30 år, så det afhænger jo af mængderne af de forskellige isotoper, siger Sven Nielsen.

Med de nuværende varmegrader i nord vurderer Geus, at udsivning fra Camp Century vil kunne ske om "godt 50 år".

