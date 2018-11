Danmark får veto over bestyrelsesformanden for Kalaallit Airports

Walter Turnowsky Mandag, 12. november 2018 - 08:39

Der kan ikke udnævnes en ny bestyrelsesformand for Kalaallit Airports uden at den danske stat nikker ja til personen. Sermtisiaq.AG erfarer, at det er et af punkterne i den ejeraftale for Kalaallit Airports, som formanden for Naalakkersuisut og den danske finansminister forhandler på plads.

Aftalen indebærer ifølge vores oplysninger, at staten får veto over alle væsentlige ændringer i selskabet.

Derudover betyder aftalen, at der sker en 'strategisk beskyttelse af investeringen'. Dette dækker formentligt over, at de kommende lufthavne i Nuuk og Ilulissat skal beskyttes mod en eventuel konkurrence fra Kangerlussuaq, som kunne påvirke økonomien i de to lufthavne.

Inatsisartut skal ikke behandle ejeraftale

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) siger til KNR, at han har mandat til at forhandle denne ejeraftale på plads med det danske finansministerium uden at spørge Inatsisartut yderligere.

- Inatsisartut har taget stilling til dette spørgsmål, og der er derfor ikke grundlag for at bringe ejeraftalen op til særskilt behandling i Inatsisartut, skriver han i en mail til public service stationen.

Selvom Inatsisartut først torsdag skal tage endeligt stilling til lufthavnspakken, så fortolker Kim Kielsen det tydeligvis således, at opbakning under anden behandlingen giver ham tilstrækkeligt mandat. Ved anden behandlingen 1. november blev ændringsforslaget, der vedrører de danske investeringer i lufthavnspakken behandlet. Her indgår aftalen mellem Kim Kielsen (S) og Lars Løkke Rasmussen som et bilag, og her fremgår det at:

- Der indgås en ejeraftale med aktionærrettigheder, der som de væsentligste elementer indeholder bestemmelser om (i) principper for ejerskabet, (ii) vetorettigheder, (iii) ledelsessammensætning, (iv) forventninger til udbytte, (v) ændringer i ejerandele samt ejersammensætning, (vi) informationsstrømme, (vii) tvistløsning, (viii) relationer mellem parterne og øvrige tredjeparter i overensstemmelse med principper om armslængde og markedsvilkår.

- De nærmere forhold vedrørende ejeraftalen aftales mellem finansministeren og formanden for Naalakkersuisut.

Kim Kielsen har været til samråd i finans- og skatteudvalget, hvor han har redegjort for status omkring ejeraftalen.