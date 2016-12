Vil Danmark betale selvstændigheden?

Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen har modtaget en forespørgsel om den grønlandske forfatning og Danmarks indstilling til at betale for vejen til selvstændighed.

Det er samtlige af Dansk Folkepartis medlemmer af Grønlandsudvalget, der har sendt forespørgslen til den danske statsminister.

De vil blandt andet gerne vide:

- Hvorvidt Danmark fremadrettet agter at finansiere en eventuel grønlandsk selvstændighed?, fremgår det af forespørgslen.

Løkkes holdning til forfatning?

Statsministeren bliver også bedt om at tilkendegive sin holdning til ”Grønlands Selvstyres proklamation om at udarbejde en forfatning med henblik på at erklære Grønland selvstændigt”.

Hvis et eller flere folketingsmedlemmer ønsker at få en sag eller et emne til debat i Folketingssalen, kan de stille den såkaldte forespørgsel til en minister. Det har politikerne i Grønlandsudvalget altså valgt at gøre i kølvandet på den debat, der har stået på siden Naalakkesuisoq for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, kaldte danskerne arrogante. Siden har Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen manet til besindighed, mens Siumuts tidligere formænd og seneste også politisk ordfører fra Siumut, Jens Erik Kirkegaard, står bag Qujaukitsoqs kritik.

Afklaring af økonomi

Det medfører så nu, at Lars Løkke Rasmussen bliver bedt om at føre debatten ind i det danske folketing. Hvis det står til de fremtrædende politikere fra dansk Folkeparti skal debatten også omhandle Grønlands økonomiske muligheder som et selvstændigt land. Dertil ønskes en afklaring af de nuværende økonomiske relationer mellem Grønland og Danmark.

Når en forespørgsel bliver godkendt af Folketinget, går der normalt 4-5 uger, inden den kommer til debat i Folketingssalen.