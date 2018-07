Dårlige ledere og for få ansatte giver stress

Redaktionen Onsdag, 18. juli 2018 - 13:30

Fagforeningerne for lærere (IMAK), sygeplejersker (PPK), akademikere (ASG), kontoransatte (AK) og socialpædagoger (NPK) oplever et stigende problem med stress på de offentlige arbejdspladser.

Det skriver AG.

En væsentlig årsag er ifølge AK, at lederne ikke er klædt ordentligt på, når de bliver udpeget.

- Mange ledere kender ikke til lovgivningen, for eksempel overenskomster og aftaler. Det medfører tvister, nogle gange over en bagatel, som kan være svære at løse og ender med at stresse medarbejderen, siger Dina Olsen, formand for AK.

Derudover peger fagforeningerne på at det store antal af ubesatte stillinger forstærker problemet.

Læs mere om problemstillingen i AG, hvor du også kan møde en tidligere offentlig ansat, der flyttede til Danmark for at blive behandlet for stress: