D vil udvide åbningstider for salg af sprut

En lukket butiksdør forhindrer ikke en eneste alkoholiker. Det mener Demokraterne, der har fremsat et forslag om at åbningstiderne for salg af alkohol fredag og lørdag aften udvides til klokken 21.

- En række af de gældende restriktioner kan næppe antages at have nogen effekt i forhold til rus-drikkeri, og i nogle tilfælde er det et spørgsmål, om ikke de virker stik imod hensigten, sagde Justus Hansen (D) under sin fremlæggelse i salen.

Han henviser til, at forbruget af alkohol har været faldende og i en årrække har været lavere end i Danmark. Men Justus Hansen mener, at det voldsomme rusdrikkeri er et problem.

Og her ser han de lange alkohol-køer kort før klokken 18 som noget, der faktisk fremmer druk.

- De gældende restriktioner i salgstiderne fremmer indkøb i større mængder, hvilket ikke alle har let ved at administrere. Når flaskerne først er i huset, fristes man til at tage hul på dem – også de flasker, som var købt til senere brug, sagde han.

Gammel vedtagelse

Allerede for fire år siden pålagde et enigt Inatsisartut Naalakkersuisut at udvide åbningstiderne, men der er hidtil ikke sket. Derfor har Demokraterne nu fremsat lovforslaget.

Naalakkersuisut og koalitionspartierne har dog afvist forslaget, da Naalakkersuisut er ved revidere loven om salg af drikkevarer og vil fremsætte et lovforslag til efterårssamlingen.

- Naalakkersuisut anbefaler derfor, at behandlingen af forslaget om udvidelse af tidsrummet for salg af stærke og svage drikke tages op til efterårssamlingen 2017, og således behandles sammen med en revision af hele den gældende alkohol-lov, sagde naalakkersuisoq for sundhed, Agathe Fontain (IA) i sit svar til forsvaret.

Timelang debat

Emnet fik tydeligvis talelysten frem hos politikerne, der nåede rundt om både sort salg af spiritus, erfaringerne fra Færøerne, Island og muslimske lande samt øl under fodboldkampe.

En stor del af debatten kredsede dog om den gruppe, der har problemer med misbrug af alkohol. Her stod Agathe Fontain (IA) og Justus Hansen (D) tydeligvis på noget forskellige standpunkter.

Naalakkersuisoq for sundhed mente, at man skulle tænke sig grundigt om, inden man forlænger åbningstiden, da hun frygter, at det vil forværre problemerne for dem, der i forvejen har en usund omgang med alkohol.

Justus Hansen derimod mente, at butikkernes begrænsede åbningstider på ingen måde er med til at bekæmpe problemet.

Efter en debat på over 2 1/2 time blev forslaget sendt videre til 2. behandling uden at komme i udvalg. Det betyder i realiteten, at det er forkastet.