D: Udflytningsplaner er valgflæsk

- Valget til Inatsisartut står lige om hjørnet hvilket vil ske i år. Det som Naalakkersuisut og koalitionen nu har gang i, er at please deres vælgere og borgmestre på kysten og ikke andet. Det er hvad vi kalder for valgflæsk.

Sådan skriver Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen i en pressemeddelelse, der ikke forstår Naalakkersuisuts planer for udflytning af uddannelsesinstitutioner, da ifølge hende, ikke er undersøgt grundigt nok.

- Vi syntes stadig ikke ideen er god, den er heller ikke undersøgt grundigt nok – ingen har fortalt os om fordele og ulemper ved det her, er der lavet en risikoanalyse?, spørger Randi Vestergaard Evaldsen, der også gerne vil have svar på, om lærerne og eleverne er blevet spurgt, og om der er overhovedet er årsagsanalyse af planerne.

Naalakkersuisut holder befolkningen for nar

Naalakkersuisut holder borgerne for nar, kritiserer Demokraternes formand.

- Hvis Naalakkersuisut havde i sinde at flytte arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, så var det nok sket indenfor valgperioden, men det har ikke været muligt og det kommer heller ikke til at ske. Nu er valget meget tæt på og selvfølgelig skal Naalakkersuisut love guld og grønne skove. Det er simpelthen for useriøst og populistisk, jeg håber borgene kan gennemskue hvad Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq har gang i, fremhæver hun.

Randi Vestergaard Evaldsen kommer med et eksempel af udflytningen af kommunesammenslutningen Kanukoka, der er blevet nedlagt.

- Var udflytningen af Kanukoka (fra Nuuk til Maniitsoq, red.) en succes? Det kunne man da godt ønske at Naalakkersuisut selv svarede på. Og i dag uddanner vi desværre syerske til arbejdsløshed i Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik. Der er et eller andet galt og det er bare valgflæsk de har gang i. I stedet for at udflytte, lad os skabe bedre rammer for at skabe nye arbejdspladser i de enkelte byer, det er den eneste måde vi kan skabe udvikling og vækst på i byerne, lyder det fra Demokraternes formand.

