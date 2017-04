D: Tasiilaq skal med i Kalaallit Airports

Kalaallit Airports skal også bygge en lufthavn i Tasiilaq. Det forslag har Justus Hansen (D) fremsat til forårssamlingen.

Kalaallit Airports blev stiftet sidste sommer med det formål at stå for anlæggelsen af de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

LÆS: Kalaallit Airports på jagt efter rådgivere

Men selvom er Tasiilaq indgår i Naalakkersuisuts planer for nye lufthavne, så kom den ikke med som en af de opgaver, som Kalaallit Airports skal tage sig af.

- Det har hele tiden været en gåde for Demokraterne, at det udelukkende er lufthavnen i Qaqortoq og lufthavnsudvidelserne i Nuuk og Ilulissat, der er en del af opgaveporteføljen for Kalaallit Airports A/S, skriver Justus Hansen (D) i begrundelsen for sit forslag.

LÆS: Kalaallit Airports: Vi skal nok finde pengene

Kalaallit Airports skal udelukkende bygge de lufthavne, der er kommercielt interessante og derfor kan tiltrække investorer.

- Men en lufthavn i Tasiilaq er netop kommercielt interessant blandt andet på grund af sin beliggenhed tæt på Island. Demokraternes vurdering er endda, at en lufthavn i Tasiilaq er et mere interessant investeringsobjekt end en lufthavn i Qaqortoq, mener Justus Hansen (D).

Han mener, at en lufthavn i Tasiilaq vil give et boost til turistindustrien i byen, hvilket igen vil skabe arbejdspladser i den hårdt pressede by.