D og Sam ønsker uafhængig antikorruptions-enhed

Walter Turnowsky Torsdag, 18. oktober 2018 - 12:46

Indsatsen mod mulig korruption skal styrkes. Det er sigtet med hele tre forslag, som Inatsisartut skal behandle i dag.

Steen Lynge (D) foreslår således, at man opretter en uafhængig antikorruptions-enhed.

- Hele indsatsen mod korruption bør forankres i en uafhængig enhed, der for eksempel kunne fungere som modtagerapparat for Selvstyrets whistleblowerordning, hedder det i et forslag fra ham.

Som det er i dag, bliver henvendelser fra whistleblowers i Selvstyret behandlet af en enhed under Intern Revision i Økonomi- og Personalestyrelsen under departementet for finanser. Her besluttes det, hvordan sagen videre skal behandles, samt om dette eventuelt skal ske via den ansvarlige departementschef.

- Det er måske en på flere måder ganske praktisk løsning, men vel ikke en løsning, som er optimal i forhold til at fremme medarbejdernes og befolkningens tillid til ordningen, skriver i Tillie Martinussen (Sam) i begrundelsen for sit forslag, som ligeledes sigter mod at skabe en uafhængig enhed.

- Omfattende arbejde

Ideen får dog ikke nogen varm modtagelse hos Naalakkersuisut, der mener, at det vil kræve et omfattende arbejde, der også involverer Danmark at skabe en sådan uafhængig enhed.

- Som det fremgår, vil der således blive tale om et ganske omfattende udredningsarbejde, der omfatter myndigheder såvel her i landet som i udlandet, og som ikke vil kunne færdiggøres inden for den af forslagsstiller anførte tidsramme, skriver naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) i sit svarnotat.

Transparency International Greenland (TIG) mener derimod, at det vil være en rigtig god idé.

- TIG er stor tilhænger af, at indberetninger til Selvstyrets whistleblowerordning bliver håndteret af en uafhængig indsats, skriver organisationens formand, Anita Hoffer i en pressemeddelelse.

- Fra andre lande findes forskellige modeller for sådanne uafhængige enheder men det er også TIGs holdning, at der skal kunne findes en pragmatisk model, som passer til Grønland. TIG går meget gerne i dialog om sådanne mulige modeller.

En central del af forslaget fra Steen Lynge (D) er ligeledes, at man bør undersøge muligheden for en egentlig antikorruptions-lov. Også her er begejstringen fra Naalakkersuisut til at overskue, mens TIG mener, at Grønland med fordel kan tiltræde FN's antikorruptions konvention.

- Tiltrædelsen af FN antikorruptions konvention netop kunne være denne ramme som efterlyses. Særlig det internationale perspektiv ved at tiltræde en konvention stemmer godt med Steen Lynges konstatering om, at Grønland åbner sig mere og mere mod resten af verdenen, mener Anita Hoffer.