D: Lad os nu komme i gang med reformerne

Grønlands Økonomiske Råd har påpeget i sin årsrapport, at det går for langsomt med de nødvendige reformer.

Men formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) har ikke ønsket endnu at oplyse om, hvorvidt der nu skal trykkes på reform-speederen, som det fremgik i sit skriftlige svar til Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen.

Men nu må der blive sat gang i reformerne, mener Demokraternes formand.

For slapt og uambitiøst

- Det er er dybt bekymrende, at Naalakkersuisut tilsyneladende ikke har planer om at sætte fart på de nødvendige reformer, der både skal fremtidssikre vores velfærdssamfund og som skal være med til at bane vejen for en økonomi, der er i stand til at bære en politisk selvstændighed. Det er simpelthen for slapt og uambitiøst, skriver Randi Vestergaard Evaldsen i en pressemeddelelse.

Hun fremhæver, at patier er interesseret i at samarbejde med Naalakkersuisut om at gennemføre reformer. Hun er derfor skuffet over svar fra formanden for Naalakkersuisut.

Randi: Fortæl os nu planerne

- I svarene på mine spørgsmål nævner Naalakkersuisut ikke et eneste initiativ til en reform. Naalakkersuisut påpeger dog samtidig, at man ikke mener, at et spørgsmål fra et Inatsisartutmedlem er det rette sted at redegøre for Naalakkersuisuts kommende reforminitiativer.

- Helt ærligt. Hvad i alverden er det for en omgang sludder, vrøvl og udenomssnak? Fortæl dog befolkningen, hvad der er i vente. Fortæl dog, hvad I har af planer, siger Demokraternes formand.

Efterlyser effektiviseringer

Randi Vestergaard Evaldsen håber på, at der nu vil blive sat gang i reformerne.

- Lad os effektivisere hele den offentlige sektor, så den bliver markant mindre. Lad os sænke selskabsskatten, så vore hjemmehørende virksomheder får bedre muligheder for at skabe arbejdspladser. Lad os gøre det mere økonomisk attraktivt at arbejde.

- Lad os tage et grundigt kig på samtlige sociale ydelser med henblik på at skabe besparelser på dette område. Lad os investere i længere landingsbaner i Ilulissat og Nuuk, og nye lufthavne i Tasiilaq og Qaqortoq, så vores infrastruktur kommer til at hænge bedre sammen, lyder det fra Demokraternes formand.

