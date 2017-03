D-krav: Fem millioner kroner ekstra til sociale formål

- Tasiilaq har behov for hjælp. Hvis vi har mulighed for at hjælpe, men vælger at lade være, er vi selv en del af problemet, begrunder medlemmerne af Inatsisartut, Randi V. Evaldsen og Justus Hansen (D) deres forslag.

185 forslag til forårssamlingen

Forberedelserne til Inatsisartuts Forårssamling, der starter den 20. april 2017, er ved at være klar. Godt 185 forslag skal til behandling under samlingen. Et af dem er et forslag fra Demokraterne, der tager udgangspunkt i den østgrønlandske by.

- Tasiilaq er uforholdsmæssigt hårdt ramt af sociale problemer og en løsning af problemerne vil kræve en massiv, målrettet, flerstrenget indsats, ikke bare fra kommunens side, men også fra selvstyret, siger Randi V. Evaldsen.

Højeste selvmordstal

Ifølge selvstyrets Tilsynsrapport fra sidste år er omkring halvdelen af de 1.000 børn i byen registreret i det sociale system. Målt i forhold til indbyggertallet har Tasiilaq landets højeste selvmordstal.

Antallet af anmeldte husspektakler er i følge Politiets Årsberetning 2014 landets næsthøjeste, der kun overgås af Nuuk, der har omkring 8 gange så mange borgere. Der blev i 2015 anmeldt 13 voldtægter i Tasiilaq og kun i Qaqortoq og i Nuuk var antallet af anmeldelser højere.

Der er også høj arbejdsløshed, der er målt til at være landets 3. højeste.

- Dette er blot eksempler på de massive sociale problemer, som tynger byen, siger forslagsstillerne. Og Naalakkersuisut har i besvarelsen af et paragraf 37-spørgsmål dette år erkendt, at det er relevant, at selvstyret yder en ekstra indsats i Tasiilaq, siger forslagsstillerne.

Ekstra pulje skal afsættes

Derfor foreslår de, at Naalakkersuisut pålægges i finanslovsforslaget for 2018 at afsætte en pulje på 5 million kroner i 2018 og i hvert af overslagsårene til en ekstraordinær flerstrenget indsats, der skal sikre en markant forbedring af de sociale forhold, og at det skal ske i tæt koordinering med Kommuneqarfik Sermersooq.

