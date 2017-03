D: Koalitionspartierne stiller alt for mange spørgsmål

- Der bliver sendt for mange skriftlige spørgsmål til Naalakkersuisut fra koalitionspartierne.

Sådan siger Michael Rosing og Randi Vestergaard Evaldsen fra Demokraterne.

For i deres optik bør det primært være et arbejdsredskab for oppositionen.

- Somme tider virker det som om, at nogle af spørgsmålene udelukkende bliver stillet i håb om at opnå lidt omtale i medierne, da svarene kunne være fundet ved en simpel søgning på Google, i Finansloven eller ved at rette henvendelse til den relevante udvalgssekretær i Inatsisartuts Bureau. På den måde synes vi godt man kan sige, at retten til at stille paragraf 37 spørgsmål en gang i mellem bliver misbrugt, fremhæver de to i en pressemeddelelse.

Koalitionen har adgang til Naalakkersuisut

Herudover er det vigtigt for Demokraterne at pointere, at spørgsmål til Naalakkersuisut primært burde være et arbejdsredskab for oppositionen, da oppositionen ikke har direkte adgang til Naalakkersuisut på gruppemøder med videre.

- Det har man altså i koalitionspartierne. Det er derfor helt vildt, at det er koalitionspartierne, der tegner sig for omkring 66 procent af alle spørgsmål til Naalakkersuisut her i 2017, påpeger Michael Rosing og Randi Vestergaard Evaldsen.

Demokraterne mener, at der bliver brugt alt for mange ressourcer på at besvare paragraf 37 spørgsmål, og har følgende idéer til, hvordan mængden kunne blive begrænset:

Politikere fra koalitionspartierne burde være langt bedre til at henvende sig direkte til medlemmerne af Naalakkersuisut eksempelvis på gruppemøder og lignende.

Formandskabet i Inatsisartut burde stille større krav til kvaliteten af spørgsmålene, og standse de spørgsmål, hvor det åbenlyst er muligt for Inatsisartutmedlemmet selv at finde svar via eksempelvis en google-søgning eller ved at slå op i Finansloven.

Naalakkersuisut bør have ret til i sine svar blot at henvise til en konto på Finansloven eller linke til en hjemmeside i stedet for at komme med en længere forklaring eller uddybning.

- Så ja, Demokraterne støtter fuldt ud Inatsisartutmedlemmers ret til at stille paragrag 37-spørgsmål, men vi mener samtidig, at der i højere grad burde stilles krav til kvaliteten af spørgsmålene, så der ikke skal bruges kostbare ressourcer og kostbar tid på at besvare spørgsmål, som Inatsisartutmedlemmerne dybest set selv kunne have fundet svar på, lyder det fra oppositionspartiet.