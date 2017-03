D-kandidat: Gode afgangsprøver fra folkeskolen skal belønnes

Der er alt for få børn, der har adgangsgivende afgangsprøver fra folkeskolen.

Det mener Tina Naamansen, der er kandidat for Demokraterne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hun foreslår derfor, at kommunerne fremadrettet – via det kommunale bloktilskud - skal have penge pr. elev, der får adgangsgivende afgangsprøver.

- Det skal give kommunerne et incitament til straks at træde i karakter og yde en bedre indsats for eleverne, siger hun i en pressemeddelelse.

Eneste udvej

- Det er i mine øjne den eneste udvej til at motivere kommunerne til at monitorere og tage ansvar for folkeskoleområdet, så folkeskolen kan udvikles til det bedre, fremhæver hun i en pressemeddelelse.

- Det er ikke svært at forestille sig, at de elever der ikke får adgangsgivende resultater fra folkeskolen kommer til at koste samfundet dyrt i sidste ende. De ender måske i Majoriaq, socialhjælpen eller øvrige beskæftigelsestilbud, hvilket er dyrt for både kommunen og Selvstyret, siger Tina Naamansen.

Økonomisk incitamentsstruktur

Ifølge hende oplever samfundet reducerede indtægter fra EU-partnerskabsaftalen, da indtægten herfra afhænger af resultaterne fra folkeskolen.

- Og så er det altså også værd at huske på, at manglende gode resultater for afgangsprøven fra folkeskolen betyder, at uddannelses- og erhvervsmulighederne for den enkelte bliver kraftigt beskåret, hvilket kan betyde en potentielt lavere livskvalitet, lyder det fra Tina Naamansen.

Tina Naamansen mener altså på den baggrund, at der skal opbygges en økonomisk incitamentsstruktur for at sikre, at kommunerne opfylder deres pligt og får eleverne igennem en afgangsprøve, der skal sikre at de kan komme videre i uddannelsessystemet.

