D-kandidat foreslår ny rekrutteringsindsats i Qaasuitsoq

Demokraternes lokalafdeling i Ilulissat stiller sig uforstående overfor den stilstand, som hersker på det sociale område i landets største kommune.

For sidste måned kunne man læse i AG, at om 55 spøgelsesstillinger på socialområdet, som kommunens politikere end ikke har forsøgt at besætte.

Derfor foreslår regionsformand hos Demokraterne i Ilulissat, Frantz Ferenkamp Nielsen, der stiller også op til kommunalvalget, en ny rekrutteringsindsats i Qaasuitsup Kommunia.

Ingen tid at spilde

- Vi ønsker, at Qaasuitsup Kommunia slår de manglende stillinger op hurtigst muligt, særligt haster de stillinger af generel karaktér, hvor tidligere jobopslag kan genbruges. Kommunens ledige midler skal prioriteres til denne vigtige opgave. Der er ingen tid at spilde, fremhæver han i en pressemeddelelse.

Men han ved, at det ikke er let for kommunen at tiltrække og fastholde ansøgere.

- Derfor vil Demokraterne også i gang med at sikre mere fordelagtige rammer for rekruttering. Et job handler selvfølgelig om god løn og godt arbejdsmiljø, men vi skal også tage de ydre rammer i kommunen med i planlægningen, når vi skal tiltrække dygtige ansøgere til stillinger i kommunen, påpeger Demokraternes formand i Ilulissat.

Løs nu problemerne

Lokalpolitikeren mener, at borgmesteren og kommuneadministrationen stadig mangler at forklare sig, efter det blev offentligt kendt, at der var mange ubesatte stillinger.

- Jeg mener, kommunen er med til at forsømme børn, unge og deres familier, der trænger til hjælp. Hvorfor har de ansvarlige ikke i det mindste sørget for løbende at opslå alle stillinger på selvstyrets gratis jobportal?, spørger Frantz Ferenkamp Nielsen.

Han foreslår en pragmatisk og praktisk tilgang til problemet med at skaffe personale.

- Jeg synes, Siumut og IA fører vælgerne bag lyset ved at ikke passe deres arbejde, og det har stået på i to valgperioder nu. Vi må trække i arbejdstøjet og løse problemerne, lyder det fra Frantz Ferenkamp Nielsen.

