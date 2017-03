D: Hvordan vil Naalakkersuisut privatisere Royal Greenland?

Som Sermitsiaq.AG tidligere har skrevet, så er naalakkersuisoq for fiskeri Hans Enoksen (PN) klar til at privatisere Royal Greenland.

Udmeldingen har delt meninger. Fisker- og fangerorganisationen KNAPK støtter privatisering af Royal Greenland, mens SIK er imod.

Læs: Naalakkersuisut drøfter en privatisering af Royal Greenland

Hvordan vil forholdene blive forbedret?

Nu skriver Randi Vestergaard Evaldsen og Michael Rosing fra Demokraterne, at de glæder sig over Hans Enoksens udmelding.

- Men vi er dog ikke specielt sikre på, at Naalakkersuisut gør det af de rigtige årsager. Og vi er specielt bekymrede over hvordan Naalakkersusiut har tænkt sig at gøre det, siger Inatsisartut-medlemmerne for Demokraterne.

Et af klagepunkterne fra partiet går på, at Royal Greenland har for få grønlandske officerer ombord.

- Vi mener, at det siger mere om det generelle grønlandske uddannelsesniveau end om Royal Greenland. Men hvordan det bliver forbedret i et privatiseret Royal Greenland er os en gåde, siger Michael Rosing og Randi Vestergaard Evaldsen.

Læs: SIK er imod privatisering af Royal Greenland

Vil ikke løse problemet

- Et andet problem som Naalakersuisut mener, at de kan løse ved at privatisere Royal Greenland er den påståede unfair forretningsgang som resulterer i skyhøje priser på hellefisk.

- Vi vil på ingen måde afvise at der kan være tale om en unfair konkurrence, men det er først og fremmest en sag for konkurrencestyrelsen at se på. Derefter må man så se på om konkurrenceloven er skruet rigtigt sammen i forhold til, at den slags sager ikke opstår, fremhæver Michael Rosing og Randi Vestergaard Evaldsen, der mangler at for at få svar på, hvordan en privatisering af Royal Greenland løser det problem, da partiet mener, at en virksomhed af Royal Greenlands størrelse vil altid kunne udsætte andre for unfair konkurrence uanset hvem der ejer den.

Læs: Konkurrent støtter privatisering af Royal Greenland

Skal ske på oplyst grundlag

Demokraterne er også bekymret for, at idéen om at privatisere Royal Greenland i virkeligheden bunder i et kortsigtet politisk ønske at lukke et hul i landskassen.

- Store beslutninger, som en privatisering af Royal Greenland, skal træffes på et oplyst grundlag og ikke bare fordi dele af Naalakkersuisut pludseligt bliver sure. I den forbindelse vil vi påpege, at Naalakkersuisut er blevet pålagt at aflevere en analyse af de helt eller delvist selvstyreejede selskaber med henblik på disses privatiseringspotentiale, lyder det fra Demokraternes Michael Rosing og Randi Vestergaard Evaldsen.

Redegørelsen skal fremlægges senest på forårssamlingen 2018, og Demokraterne foreslår, at 'Naalakkersuisut får lavet den redegørelse og bruger den som en rettesnor for fremtidige privatiseringer i stedet for at privatisere på baggrund af tilfældige humørsvingninger.'