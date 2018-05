Cykler til Indonesien for grønlandske unge

Walter Turnowsky Tirsdag, 08. maj 2018 - 18:15

28. april begav 22-årige Emil Hvidtfeldt fra Birkerød sig ud på det, som man uden overdrivelse, kan kalde en lidt længere cykeltur. Han vil nemlig cykle fra Finland til Indonesien - en tur på lige omkring 18.000 kilometer.

Han har imidlertid ikke kun begivet sig ud på turen for oplevelsens skyld. Undervejs vil han indsamle penge til Foreningen Grønlandske Børns mentorordning 'Ilinniartut'. Ordningen skal hjælpe unge godt i gang med GU eller Niuernermik Ilinniarfik ved at en lokal voksen tilknyttes som mentor.

Emil Hvidtfeldt fik ideen til at støtte dette projekt mens han selv læste til ingeniør på Artek i Sisimiut. Her mødte han problemet med unge, der har svært ved at klare en uddannelse på baggrund af social arv og ensomheden ved at læse langt hjemmefra. Den unge mand opfordrer læsere af hans blog om turen til at donere penge til formålet.

I sin seneste opdatering fra i går er Emil Hvidtfeldt nået 500 kilometer, og er kommet til Riga i Letland. Regn og overnatninger i skoven har allerede givet ham en forsmag på, hvad de resterende 17.500 kilometer kan byde på af udfordringer.

Han regner med at bruge godt et år på turen.