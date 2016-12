Containere skal give husly til hjemløse

En container indrettet som værelse med skrivebord, stol, seng og skab bliver i fremtiden bolig for 26 hjemløse.

Containerboligerne er isolerede til grønlandske forhold og bliver opvarmet med strøm.

Containerne bliver på nuværende tidspunkt brugt til indlogering af håndværkere i forbindelse med anlæggelsen af den nye havn i hovedstaden.

Unge hjemløse

Henvisningen til boligerne kommer til at ske i samarbejde med Kofoeds Skole, NO INI og Frelsens Hær. Boligerne er især målrettet unge.

- Fra politisk side er vi rigtigt bekymrede over, at vi kan se, at der er en større gruppe af unge blandt vores hjemløse, siger borgmester Asii Chemnitz Narup (IA).

- Dem, synes vi, der skal tages rigtigt godt hånd om.

Kommuneqarfik Sermersooq køber i alt 30 containere – heraf skal 26 bruges som individuelle containerboliger, mens fire containere indeholder toiletfaciliteter, badefaciliteter og fællesrum.

Kommunen betaler 2 millioner kroner for de 30 containere. Derudover kommer en engangsudgift til at flytte containerne til en på nuværende tidspunkt ikke angivet anden placering.