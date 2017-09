Colourful Nuuk vinder pris ved turistmesse

Kampagnen 'Colourful Nuuk', der skal synliggøre Grønlands hovedstad over for turisterne, har fået pris.

Det skete i forbindelse med den store, vestnordiske turistmesse Vest Norden Travel Mart, der netop bliver holdt i Nuuk i disse dage. Her vandt Colourful Nuuk prisen 'Vest Norden Travel Award', hvor prisen uddeles af rejsejournalister fra Travel Trade Outbound Scandinavia.

Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq på deres hjemmeside.

Ved tildelingen blev der blandt andet lagt vægt på det innovative og stærke samarbejde bag Colourful Nuuk – ligesom også de turistfremmende kurser, seminarer og projekter blev nævnt.

- Jeg er meget glad for, at det blev vores fælles turismeudviklingsprojekt her i Nuuk, der løb med prisen i år, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup.

Begrundelsen for valget af Colourful Nuuk er: