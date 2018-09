Cocktail af stoffer skader sædceller

Anne Sophie Thingsted, Videnskab.dk Torsdag, 20. september 2018 - 09:40

Vi ved, at 1+1 giver 2. Men når man lægger skadevirkningerne af to hormonforstyrrende stoffer sammen, kan 1+1 pludselig give 3, 4 eller 5.

Når man mixer en cocktail af flere forskellige hormonforstyrrende stoffer, kan den samlede skadelige effekt blive større end summen af effekterne af de enkelte stoffer.

Dette fænomen kaldes en synergetisk effekt, og i et nyt studie har forskere fra blandt andet Rigshospitalet for første gang fundet det i sædceller. Det skriver Videnskab.dk.

- Det er alarmerende, at man lige pludselig kan have situationer, hvor man får en meget kraftigere virkning af de hormonforstyrrende stoffer, når de blandes sammen, siger Anders Rehfeld, ph.d. og læge ved Afdelingen for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, der er en af forskerne bag det nye studie.

- Man bør tage højde for denne synergieffekt, når man fastsætter grænseværdier for kemikalier, fortsætter han.

Test

Forskere fra både Danmark og Tyskland fandt syngergieffekten ved at teste, hvordan menneskers sædceller reagerer på to forskellige hormonforstyrrende stoffer samtidig.

Sædcellerne blev puttet i et reagensglas, hvorefter de to hormonforstyrrende stoffer blev tilført.

Resultatet viste, at de to stoffer forstærkede hinandens skadelige effekt, så hvis det ene havde en effekt på 1, og det andet også havde en effekt på 1, blev deres samlede effekt ikke 2, men 3 eller 4.

Det ene stof, som forskerne brugte, hedder benzylidene camphor sulfonic acid (BCSA) og forekommer i solcremer, mens det andet primært bruges som vækstfremmer til kødkvæg i USA og hedder alpha-Zearalenol.

Forskerne valgte lige præcis disse to hormonforstyrrende stoffer, fordi deres tidligere forsøg viser, at netop de to stoffer kan påvirke sædcellers funktion negativt. Det tidligere forsøg viste, at hormonforstyrrende stoffer kan forringe sædcellers evne til at finde frem til ægceller.

Grænseværdierne

Kemikalierne kan være i alt fra pizzabakker til bodylotion, og ifølge Forbrugerrådet Tænk kan man oftest ikke læse på produkterne, hvad de indeholder. Det gør det svært at styre uden om de skadelige stoffer.

Forskerne bag det nye studie mener, at deres resultater berettiger en diskussion af, om der bør tages højde for synergieffekten, når der fastsættes grænseværdier for indholdet af farlige kemikalier i forskellige produkter.

- Selv hvis man undgår at bruge kosmetik og spiser økologisk, kan man stadig ikke undgå kemikalier, så der skal lovgivning, der tager højde for skadevirkningen, ind over, når man kombinerer forskellige kemikalier, mener Anders Rehfeld.

- Hvis man for eksempel ejer et firma, der sælger shampoo og gerne vil putte et nyt kemikalie i, kan man ikke nøjes med at tænke over, hvordan lige netop det kemikalie påvirker sædceller, siger han, og fortsætter:

- Du bliver nødt til både at tage højde for de tusindvis af andre kemikalier, vi mennesker udsættes for, og den samlede virkning af de forskellige kemikalier i kombination.«