CO2-neutral cement fra anorthosit-mine

Hvis alt går efter planen åbner Hudson Ressources sin anorthosit-mine i Naajaat ved Kangerlussuaq til september. Mineralet anorthosit kan anvendes til en hel stribe formål som glasfiber, maling og komposit-stoffer.

Og nu er endnu en anvendelse kommet til. Hudson Ressources har nemlig i samarbejde med University of British Columbia udviklet en næsten CO2-neutral cement baseret på anorthosit. Det skriver selskabet i en meddelelse. Der er tale om varmebestandig, syrebestandig hvid cement.

Den normale produktion af portland-cement kræver høje temperaturer, og giver dermed et stort stort energiforbrug. Cementproduktionen skønnes at bidrage med 5 procent til det globale udslip af CO2.

Ved at bruge knust anorthosit er der lykkedes at fremstille cement ved stuetemperatur. Dermed er der intet CO2-udslip forbundet med selve produktionen. Der er dog at energiforbrug i forbindelse med knusningen og transporten af anorthosit.

- Vi er meget begejstrede over udsigten til at udvikle bæredygtig hvid cement. Denne proces fungerer udelukkende på grund af de unikke egenskaber af anorthosit fra White Mounatin (Naajat), skriver selskabets administrerende direktør, James Tuer i meddelelsen.