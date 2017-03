CNN: Mand anholdt efter bombetrussel mod Det Hvide Hus

Der har været en bombetrussel mod Det Hvide Hus i Washington.

En mand skal være blevet tilbageholdt, efter at han kørte sin bil op til en af portene foran Det Hvide Hus, hvor han kom med truslen.

Det skriver CNN, der citerer to embedsmænd.

Det er ikke blevet bekræftet, at der var eksplosiver i bilen, men sikkerhedsberedskabet foran præsidentboligen er blevet øget, skriver mediet tidligt søndag morgen dansk tid.

Secret Service har oplyst til nyhedsbureauet Reuters, at en uidentificeret person er anholdt, efter at et mistænkeligt køretøj nærmede sig et checkpoint ved præsidentboligen.

Men Secret Service nævnte ikke noget med, at der skulle have været en bombetrussel.

Hændelsen skete lørdag klokken 23.05 lokal tid.

Flere gader omkring Det Hvide Hus blev lukket og var stadig lukket tidligt søndag morgen lokal tid, mens Secret Service ifølge CNN "efterforskede".

Den amerikanske præsident, Donald Trump, var i Florida, da manden angiveligt fremsatte sin trussel og efterfølgende blev anholdt.

Det var anden hændelse på samme dag. Tidligere lørdag lokal tid hoppede en person over et cykelstativ i en sikkerhedszone foran præsidentboligen.

Personen nåede dog ikke helt frem til Det Hvide Hus, da to fra Secret Service fik tacklet og pågrebet personen i starten af sikkerhedszonen.

Manden havde ifølge CNN ingen våben på sig, men et dokument, som han ville levere til Det Hvide Hus.

Secret Service har været kritiseret, efter at en mand i sidste uge formåede at kravle over hegnet ind til Det Hvide Hus og var på grunden i 16 minutter, før han blev anholdt.

/ritzau/Reuters