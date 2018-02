Clownen Ruben vender tilbage efter 30 år

En lille dreng i Qassimiut kigger ud af vinduet of filosoferer over livet i bygden. Sådan starter filmen ‘Niviukkatut Ilillunga’, der er optaget, da den svenske klovn (eller clown, som han selv foretrækker at kalde sig) Ruben besøget Grønland i 1987.

Den lille dreng, spillet af Ujuuaraq Titussen fortæller om sin bedstefar, der aldrig forlader bygden, fordi ‘de folk, der virkelig vil se ham, kommer på besøg her.’ Og så en dag fortæller læreren i skolen, at en clown kommer på besøg. Og mens den lille dreng sidder på sit værelse og kigger på et billede af clownen Ruben dukker han lige pludselig op. De taler hver deres sprog, men forstår alligevel umiddelbart hinanden.

Film og optræden blandes

Nu vender Clownen Ruben tilbage for at genfinde den lille dreng og de andre børn, som han mødte dengang.

- For 30 år siden var de børn. Nu er de voksne - måske med egne børn på den alder som de var - dengang. Projektets grundlæggende mål er at knytte to generationer sammen i en fælles oplevelse, skriver Clownen Ruben Madsen i en pressemeddelelse.

Dengang og nu blandes ved at der bliver vist klip fra filmen, og ved at ‘nuet’ skildres igennem klassiske klovnenumre, musik og fortællinger.

I perioden 1987 til 1991 besøget clownen Ruben 47 steder og gav 94 forestilinger. Store dele af befolkningen fik glæde af hans optrædender. Også denne gang er turplanen omfattende. 17 byer får besøg i løbet af 2018 og 2019. Og fra byerne er det planen at tage afstikkere til bygderne.

Turnéen arrangeres i samarbejde med kommunerne. Billetindtægter går ubeskåret til forenings- og ungdomsarbejde i Grønland.

Filmen Niviukkatut Ilillunga kan ses med grønlandsk tale via linket nedenfor.