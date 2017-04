CL-lodtrækning giver spansk derbybrag i semifinalen

De spanske giganter Atlético Madrid og Real Madrid brager sammen i den ene semifinale i fodboldens Champions League. Juventus møder Monaco i den anden.

Det står klart efter fredagens lodtrækning i Nyon.

Dermed er der lagt op til revanchemulighed for Atlético Madrid, som sidste år tabte finalen til Real Madrid efter straffesparkskonkurrence.

Diego Simeones Atlético-tropper er givetvis sultne efter hævn, men omvendt vil et kig i de seneste års Champions League-historie måske også fremkalde lidt ængstelighed.

Holdet var i finalen i både 2014 og 2016, men begge gange endte det med nederlag til rivalerne fra Real Madrid. I 2015 vandt Real Madrid samlet 1-0 over Atlético Madrid i kvartfinalen.

Real Madrid blev trukket op af bowlen først af finaleambassadøren Ian Rush og får hjemmebane i det første af de to opgør.

I den anden semifinale får årets positive overraskelse fra Monaco fornøjelsen af Juventus. Franskmændene får hjemmebane i første opgør.

Juventus imponerende stort i kvartfinalen ved at slå FC Barcelona med 3-0 samlet, men Monaco har vist sig at have en ekstremt farlig offensiv.

Holdet fra fyrstedømmet slog i ottendedelsfinalen Manchester City på reglen om udebanemål efter samlet 6-6, mens man i kvartfinalen dukkede Borussia Dortmund med 6-3 over to kampe.

Real Madrid er forsvarende mester og kan blive den første klub i Champions Leagues-historie, som genvinder titlen, hvis det lykkes den spanske klub at gå hele vejen.

Det er syvende år i træk, at Real Madrid når frem til semifinalen, og pokalskabet rummer i forvejen 11 triumfer fra Europas fineste klubturnering.

Finalen spilles på Millennium Stadium i Cardiff, Wales, 3. juni og vil altså mindst have ét spansk hold som deltager.

Det har der også været i de seneste tre sæsoner, hvor Real Madrid har vundet to titler og Barcelona en enkelt.

De første opgør i semifinalerne spilles 2. og 3. maj, mens returkampene spilles 9. og 10. maj.

/ritzau/