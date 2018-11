Chefredaktøren anbefaler: Sexolog efterlyser behandlingscenter for sex-misbrugte

Marianne Krogh Andersen Lørdag, 03. november 2018 - 10:30

Vi mangler et særligt behandlingssted for mennesker, som er blevet seksuelt krænket enten som børn eller voksne. Trods årelang fokus på problemet er det stadig dybt alvorligt og ødelægger mange folks liv, mener Ulrikka Holm.

Chefredaktøren anbefaler Denne artikel er hentet fra avisen AG og udvalgt af chefredaktør Christian Schultz-Lorentzen. Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier. Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen. Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

Hun er Grønlands eneste sexolog og er netop i disse dage på rundrejse i hele landet. Hun har holdt kurser i sexologi for voksne, fagfolk og almindelig mennesker, og workshops om sex og personlig udvikling for børn unge mellem 11 og 21 år. Hun har besøgt Qeqertarssuaq, Kangamiut, Nuuk, Maniitsoq, Aasiaat, Qasigiannguit, Sisimiut og Ilulissat på sin turné.

Ulrikka Holm er alvorligt bekymret over de problemer, hun har mødt på sin rejse og i øvrigt oplever i sine private konsultationer.

- En hård barndom er tit hovedproblemet. Og mangel på kommunikation og lyst til at tale om problemerne. Helt basalt handler det tit om, at folk ikke passer godt nok på sig selv og deres egen krop. Alt det påvirker seksualiteten. Den berører så mange ting i livet.

Er problemet simpel fattigdom?

- Ja, det synes jeg. Bedre velfærd og hjælp kunne gøre en masse. Der er nogle meget hårde skæbner rundt omkring. Og der er ikke særlig meget hjælp at hente.

- Er det en af årsagerne til de mange seksuelle overgreb?

- Ja, det handler meget om at kende sine rettigheder. De unge er overraskede over, at de har seksuelle rettigheder og ret til at sige nej. Ret til at leve et trygt liv. Der er meget psykisk vold i parforhold her i landet. Især mange kvinder har svært ved at sætte grænser. Der tales meget om børns rettigheder, men ikke så meget om voksnes.

8 ud af 10 krænket seksuelt

Undersøgelser viser, at en tredjedel af alle unge kvinder er blevet seksuelt krænket. Det er et horribelt tal. Kan det virkelig passe? Er det tal ikke overdrevet? Eller svarer det til dine erfaringer?

- Ja, i høj grad. I mit arbejde oplever jeg endda, at otte ud af ti kvinder er blevet krænket. Jeg har ikke dokumentation for det tal. Det er bare, hvad jeg fornemmer. Problemet er meget, meget stort. Vi mangler i den grad et behandlingssted, som udelukkende arbejder med at hjælpe ofre for seksuelle overgreb. Der er rigtigt mange, som ikke får hjælp. Et ødelagt seksualliv er nok noget af det værste, et menneske kan opleve i sit liv.

- Jeg kunne godt ønske mig et sted, hvor de mennesker kan henvende sig. Et sted, som udelukkende specialiserer sig i at hjælpe dem. Det kunne være en særskilt afdeling i Allorfik, som kun arbejder med seksuelt misbrugte.

Men at en tredjedel af alle unge skulle have oplevet seksuelt misbrug lyder voldsomt – der er trods alt blevet gjort en del for at komme problemet til livs de senere år…

- Jeg er helt bestemt overbevist om, at tallet er så højt. Mindst! Alkohol og misbrug hænger i øvrigt næsten altid sammen. Ved siden af alle de andre problemer.

- Hvorfor rammer problemet med seksuelt misbrug lige Grønland i så voldsomt omfang?

- Det er svært at sige. Helt grundlæggende er der mennesker, som har det meget svært. Nogle lever under virkelig barske forhold socialt.

- For os i Grønland er det nyt at tale om følelser. For 50 år siden og mere – i det traditionelle samfund - blev det anset som forkert at vise følelser. Dengang var livet for hårdt til det. Jeg synes, at folk i dag er blevet bedre til at sætte ord på problemerne. Man er begyndt at tale om seksuelt misbrug. Folk er blevet mere villige til at arbejde med sig selv.

Tidlig debut

På sin rejse rundt i Grønland har Ulrikka Holm holdt workshop for børn og unge om personlige grænser og seksualitet. Hun mener, der mangler undervisning om sex for børn og unge.

- Børn og unge debuterer tidligt. Ofte er de kun 13, 14, 15 år. Mange unge orienterer sig kun på sociale medier og bruger deres seksualitet på en uhensigtsmæssig måde. De mangler viden. Forældre bør tale mere om sex med deres børn og unge, så de får en god seksuel debut.

- På mine workshop fortæller jeg børnene og de unge om, hvad der sker i kroppen. Lysten kan være der. Men hjertet skal også være med. Vi taler om det første kys, og hvad der sker. Jeg fortæller, at de ikke behøver at have fuldbyrdet samleje, når de er helt unge. Jeg fortæller om prævention. Aborttallet er virkelig højt. Fire gange så højt som i Danmark.

- En af årsagerne kan være, at seksualundervisning i skolerne er nedprioriteret. Nogle unge kvinder kender ikke engang deres egen cyklus. Unge ved tit ikke noget om de mest basale ting.

Mange forældre synes, det er pinligt at snakke om sex med deres børn og unge. De spørger mig, hvad de skal gøre. Jeg råder dem til at være ærlige. Også om at det måske er lidt pinligt for dem. Jeg siger også, at de kan bede en lærer eller en anden person om at snakke med børnene om emnet, hvis de ikke selv kan finde ud af det.

- Jeg er også blevet kontaktet af forældre, som har bedt mig om at tale med deres børn om seksualitet.

- Kan du give en forklaring på det stigende antal syfilis, som vi oplever lige nu, hvor selv børn er blevet smittet?

- Alkohol er en del af problemet. Når man drikker, passer man ikke på sin krop. Og så er der alt for lidt interesse for at bruge kondom i Grønland. Når jeg underviser unge, fortæller jeg dem, hvor vigtigt det er. I mange år havde vi kun omkring to tilfælde af syfilis om året. Nu er vi oppe på 75. Det er virkelig skræmmende så hurtigt, det breder sig, siger Ulrikka Holm.

Jalousi og utroskab

Udover kurser for fagpersoner, børn og unge, har Ulrikka Holm også sin egen private konsultation. Hun boede tidligere i Nuuk, men er nu flyttet til Qaqortoq. Så indimellem foregår hendes konsultationer over Skype for at dække behovet.

Ulrikka Holm arbejdede oprindelig som misbrugsterapeut. Men tog sidenhen en uddannelse i som parterapeut og sexolog hos Joan Ørting.

På spørgsmålet om hvad det især er for problemer, folk tumler med i parforholdet, og som de spørger hende til råds om, svarer Ulrikka Holm:

- Jalousi og utroskab er de allerstørste problemer. Mange par giver alt for lidt plads til deres partner. Vi har meget fastfrosne kønsroller, som især kvinderne er utilfredse med. I alt for mange parforhold bestemmer manden.

- Selvom grønlandske kvinder tit er meget stærke og ser ud til at kunne holde til alt, så bliver det tit for meget. De underspiller deres sårbarhed, fordi der ikke er plads til den slags i parforholdet. Man kan jo ikke gå rundt og være hjælpeløs dagen lang. Men det er vigtigt at række hånden frem mod hinanden.

- I Danmark og andre steder i den vestlige verden taler man om, at folk har så travlt og er så stressede, at de nedprioriterer deres sexliv. Er det også et problem hos os?

- Nej overhovedet ikke. Vi er meget til stede i vores krop. Der er gang i seksuallivet, siger Ulrikka Holm og griner.

For let bare at gå

- Hvad er hemmeligheden ved et godt parforhold?

- Kommunikation! Og at man respekterer, at der også er ting, man ikke kan tale om. I et parforhold kan man komme til at behandle hinanden værre, end man ville finde på at behandle en kollega. Mit arbejde går ud på at lære par at behandle hinanden ordentligt.

Hvorfor har vi så mange skilsmisser og par, som ikke kan finde ud af at blive sammen?

- Antallet af skilsmisser er stigende. Mange har ikke lært at behandle hinanden med respekt. Der er meget egoisme. Det er for nemt bare at gå fra hinanden. Tit skyldes skilsmisser mangel på fælles værdier. Det giver værdi-gnidninger.

- Der er mange grunde til at gå fra hinanden. Men tit mindst lige så mange grunde til at blive. Nogle gange er man nødt til at bryde ud. Det gælder især, når der er psykisk eller fysisk vold i parforholdet. Og det er udbredt.

- Jeg oplever tit, at folk burde arbejde meget mere for at få forholdet til at blive godt. Man skal snakke om problemerne. Men ikke om alt. Bankrådgiveren skal man snakke penge med. Parterapeuten seksuelle problemer. Du skal ikke hele tiden snakke om problemer. Så bliver din kæreste træt af dig.

Køb avisen AG her: