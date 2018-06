Chefredaktøren anbefaler: Minderne vælter frem på årsdag

Noah Mølgaard, AG Fredag, 15. juni 2018 - 17:56

Det er nu et år siden, fisker og familiefar Karl Peter Møller fra Nuugaatsiaq blev evakueret til Dronning Ingrids Hospital med svære kvæstelser. Nu har han og familien fået de meste af deres indbo til Uummannaq, hvor de venter på at få nyt hus. Accept af det, der er sket, har gjort det nemmere at komme videre, fortæller han.

- Jeg er heldigvis kommet helt over mine kvæstelser fra tsunamien sidste år og har igen fået min fulde førlighed, siger Karl Peter Møller.

Han slap mirakuløst med livet i behold under tsunamien sidste år den 17. juni, da et fjeldskred i Karrat fjeld skabte enorme bølger, der kostede fire personer livet i Nuugaatsiaq. Flere blev kvæstet.

Store følelser

Karl Peter Møller og hans familie fik en midlertidig bolig i Uummannaq, og han var en af de få, der fik mulighed for at hente personlige ejendele i Nuugaatsiaq. Kun få fik den mulighed fordi der er forhøjet alarmberedskab, der fortsat betyder, at samtlige indbyggere i Nuugaatsiaq og Illorsuit er evakueret.

- Jeg begyndte at græde, da jeg kom til vores hus sidste år, da vi hentede vores personlige ejendele og gik først igen, da jeg var holdt op med at græde. Det vakte store følelser at komme til bygden igen. Vores hus var blevet flyttet af bølgen, men det meste af vores indbo var heldigvis uskadt. Men vi kunne kun få lettere ting med til Uummannaq, fortæller Karl Peter Møller.

Karl Peter Møller havde svære kvæstelser, da han blev evakueret til Nuuk sidste år. Nu er han blevet helt rask. Leiff Josefsen

Fiskere i Nuugaatsiaq mistede deres udstyr til fiskeri og mange joller gik tabt, da meterhøje bølger skyllede hen over den halvøen. Snescootere, slædehunde og transportable hytter til fiskeri på isen blev skyllet væk eller smadret.

Erstatning

- Vi har fået erstattet vores joller og snescootere, men ikke de transportable hytter, vi bruger som varmestue, når vi fisker ude på isen. Dem anvender vi, fordi det er meget koldt de steder, vi fisker om vinteren. Men der er langt fra Uummannaq til de steder vi er vant til at fiske. Vi har kun begrænset kendskab til fiskestederne i nærheden af Uummannaq, så vi er stadig ved at lære vores nye fiskeområder at kende, siger Karl Peter Møller.

Det er ellers tilladt at fiske i nærheden af Nuugaatsiaq, men fiskerne har fået at vide, at fiskeri i området sker under eget ansvar for sikkerhed, da der stadig er fare for nyt fjeldskred.

Hans familie har fået tildelt en midlertidig bolig i Uummannaq og venter nu på at deres nye hus bliver bygget færdig. Der er som nævnt stadig forhøjet beredskab i Nuugaatsiaq og Illorsuit og indbyggerne har nu indstillet sig på at de stadig må bo i midlertidige hjem. Og en flytning tilbage til bygderne kan først ske efter omfattende restaurering af huse og infrastruktur.

Hjemve

- Det har gjort det nemmere at vænne sig til at bo andre steder ved at acceptere situationen. Men det ikke altid lige nemt, fordi der også er perioder, hvor vi fyldesmed hjemve og savn efter vores bygd, siger Karl Peter Møller.

Omkring 270 indbyggere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq er evakueret til Diskobugten og til Uummannaq og de nærliggende bygder.

- Jeg ved, at nogle af dem, der blev evakueret til Diskobugten, har ønske om at vende tilbage til Uummannaq-området. Men det er begrænsede boliger og nogle har været uheldige med blive huset i steder med skimmelsvamp og måtte have nyt sted at bo i, fortæller Karl Peter Møller.

