Chefredaktøren anbefaler: Grønland har givet mig alt

Jette Andersen Lørdag, 01. december 2018 - 08:12

Hans Peter Hansens kontor i Air Greenland var fyldt med flyttekasser, da AG var på besøg. Mere end fire årtiers arbejde skulle pakkes sammen. Charterdirektøren bliver nemlig pensioneret den 30. november. Ikke mærkeligt, når man tænker på, at han er 69 år gammel. Især når han har arbejdet, siden han var barn.

- Mit allerførste job var som bagerbud, hvor jeg cyklede morgenbrød ud til folk søndag morgen, da jeg var omkring de 12-13 år og da jeg gik i realskolen, som det hed dengang, var jeg sagførerbud, hvor jeg gik i banken for sagfører og gik på dommerkontoret med papirer. Så jeg har et meget ambivalent forhold til at gå på pension. Den ene dag glæder jeg mig til det og den næste dag ved jeg at jeg kommer til at savne nogle ting. Jeg har det svært med det indimellem. Det skifter. Men jeg er 69, så på et eller andet tidspunkt skal man vel… inden man bliver en gammel lam hest, siger han med et lille grin.

Hans Peter Hansen, der er halv skotte og halv dansk, har levet størstedelen af sit liv i Grønland, primært Nuuk, 45 år er det blevet til. En af årsagerne til at han og konen flytter til Danmark er, at hans kone døjer med en dårlig ryg og flere allergier, hvor der er bedre behandlingsmuligheder i Danmark.

Parret mødtes i 1992 og blev gift to år efter i Ilulissat og kan således holde sølvbryllup til næste år i marts. En begivenhed, der skal fejres med familien et eller andet sted i de varme lande. De har hver især børn fra tidligere forhold og har sammen produceret to døtre.

Hans Peter Hansen blev gift med sin Ane i 1994 i Ilulissat. Privat

To år blev til 45 år

Hans Peter Hansen er oprindeligt bankuddannet og kom til Maarmorilik som regnskabsmand i 1973. Han har altså fulgt udviklingen i Grønland siden da og kalder den helt fantastisk.

- Altså, jeg skal da indrømme at jeg kom herop som den typiske dansker, der bare skulle være her i to år og have mine skattepenge tilbage, griner han.

Han fik da også sine penge tilbage, men han blev i Maarmorilik i yderligere tre år, før han flyttede videre.

Han synes, det er sjovt, sådan som han har stemt heroppe.

- Da man skulle stemme, om man skulle have Hjemmestyre i 1978, stemte jeg imod, fordi jeg synes ikke, den grønlandske befolkning var moden til det. Det fortrød jeg, for jeg synes virkelig det var en fantastisk god ting for Grønland, da det først kom i gang. Folk påtog sig et ansvar og der kom en masse gode ting igen, så det har jeg fortrudt mange gange. Da vi så skulle stemme for Selvstyre tænkte jeg, at jeg ikke skulle lave samme fejl, så jeg stemte for Selvstyre og det blev en fiasko. Synes jeg. Det er det vel egentlig også, når du vedtager 33 nye områder, der skal overtages, ikke også, og det er ni år siden.

Tilbage til Maarmorilik. Hans Peter begyndte efter fem år deroppe at føle sig dum.

- Du spiste i en kantine, du afleverede dit vasketøj og fik det tilbage næste dag. Du foretog dig intet praktisk, andet end dit arbejde, og jeg synes, jeg blev dummere og dummere af at være deroppe, rent praktisk, fortæller han.

Derfor søgte han til Air Greenland, hvor han blev ansat som lokal regnskabschef i Nuuk og blev senere controller og logistikchef, indtil han i 1994 blev tilbudt jobbet som charterdirektør.

Hans Peter Hansen fik til sin afskedsreception overrakt Den Kongelige Belønningsmedalje af 1. grad.

- Der var noget, der hed Greenland Air Charter dengang, Glace, som var et selvstændigt selskab, man havde fusioneret ind i Air Greenland. Det var ikke blevet den store succes, så de manglede en til at være chef for den afdeling, som næsten var en selvstændig virksomhed, siger han.

Han sagde ja, på en betingelse.

- Jeg var så glad for mit logistikjob, så jeg sagde at jeg godt ville prøve det, men jeg vil have mit gamle logistikchefjob tilbage, hvis det ikke går. Men det er jeg så aldrig kommet og det er nu 24 år siden, smiler han.

Mission accomplished

Hans Peter faldt for de mange forskellige opgaver, der er. Der er blandt andet geologisk mineralsk efterforskning, hvor flyselskabet har ni helikoptere, de kan chartre ud til for eksempel slingopgaver, hvor man flytter efterforskningsselskabernes borerigge med jævne mellemrum. Der er heliskiieng. Isbjørnemærkninger for Naturinstituttet. Ambulanceflyvning for sundhedsvæsenet. Opgaven i kontrakt med den danske stat for eftersøgning og redningsoperationer med helikoptere, som Air Greenland lige har vundet igen for de næste to år, en af de sidste opgaver, som Hans Peter arbejdede på.

- Jeg havde en aftale med Højgaard (forrige administrerende direktør, Michael Højgaard, red.), at jeg skulle lave tre ting færdig, inden jeg måtte gå på pension. Det var US Air Force-aftalen med amerikanerne, som vi vandt i august måned for de næste fem år og som jeg har været ansvarlig for de sidste 15 år. Det var Search and Rescue-aftalen, som skulle have været have været annonceret den 15. oktober, men som trak ud. Der var så også lige en ny treårs aftale med sundhedsvæsenet. Det er også lykkedes, siger Hans Peter Hansen, der nu kan gå på pension med samvittigheden i orden.

Men han kommer ikke til at sidde stille. For han er også bestyrelsesformand i datterselskabet Norlandair i Akureyri i Island. Han er også med i bestyrelsen i helikopterselskabet Nordurflug, der har base i Reykjavik i Island.

Mens Hans Peter sidder og fortæller og forklarer, letter og lander fly lige uden for hans vindue. Men de højlydte motorer generer ham ikke.

- Det generer mig mere, når radioen kører på fuld drøn inde ved siden af.

Grønlandsmesteren Hans Peter

Hans Peter Hansen siger at han ikke rigtig har haft tid til at forberede sig på pensionisttilværelsen på grund af de tre store kontrakter, han skulle gøre færdig. Men han og Ane har et nyt hus i ved Næstved på Sjælland, hvor han boede fra han var ti til han flyttede til Grønland. Det var også i Næstved at han begyndte at spille bordtennis som 12-årig. Og blev bidt af det.

- Jeg troede det var det, jeg skulle lave hele mit liv, griner Hans Peter, der stort set kun ser sport i fjernsynet, udover nyheder.

- Jeg har aldrig set Vild med dans før; men da først Laila Friis Salling tonede frem på skærmen kunne jeg ikke lade være med at følge med, griner han.

- Til gengæld hører jeg meget radio og en årsag mere på den humoristiske front er, at jeg er stor fan af Stina Skifte og elsker grønlandsk musik, så da hun nu stopper i KNR kan jeg ligeså godt flytte til sydover, siger han og griner igen.

Han har også – direkte og indirekte – støttet mange unge grønlandske musikere i deres karriere.

I sportens verden var han initiativtager og medstifter af Grønlands Bordtennis Union i 1984, hvor han var henholdsvis formand og kasserer indtil 2007 og blev to år senere udnævnt til æresmedlem. Han har vundet til GM i sporten i herresingle seks gange og syv gange i herredouble, en enkelt gang i mix og vundet tre holdmesterskaber. Derudover har han arbejdet meget for sport i Grønland. Han har blandt andet været kasserer i Grønlands Idrætsforbunds forretningsudvalg. I 1986 var han medstifter og efterfølgende bestyrelsesmedlem og formand for Grønlands Eliteidræts Komité. I 1990 blev han valgt ind som den første fra Grønland i Arctic Winter Games Internationale Komité og var blandt andet en af arkitekterne bag legene i 2002, der blev afholdt i Nuuk og Iqaluit.

Dyrker stadig sport

Selvom sporten fylder mindre nu, så har han gennem alle årene holdt fast i sit oprindelige netværk hos sine gamle bordtennis og tennis kolleger i Næstved, hvor han altid er velkommen til at være med, når de spiller i dag. De har også alle sammen været på besøg i Grønland.

Han har naturligvis også stadig tennis- og bordtennisvenner her i landet, men kan ikke lade være med at tænke på, at det hold han vandt sit første grønlandsmesterskab sammen med i 1979 alle er døde i dag

- Det er trist at tænke på, især da de alle var yngre end mig.

Hans Peter Hansens familie, Ane Hansen og deres to sammenbragte børn og to fælles børn.

En positiv ting for ægteparret ved at flytte til Danmark bliver børnene 40-årige Sarah, der bor i Grækenland, 34-årige Nancy, der bor i Paris, 30-årige Laila, 25-årige Maliina og 23-årige Kuka, hvor de sidstnævnte tre bor i Danmark. Så børnene har selvfølgelig også spillet ind i tankerne om at flytte.

- Jeg har også svært ved at se mig uden arbejde og ikke have noget særligt at skulle stå op til i den lange mørke vinter her i landet - det ville blive nogle lange dage, siger Hans Peter Hansen, der siger at Grønland har givet ham alt.

- Jeg vil slutte med at erkende, at min manglende evner som jæger har fået smilene frem hos mine ”dårlige kammerater”, når jeg fra en rensdyrjagt kom hjem med to kilo blåbær! Jeg kan kun sige, at det har været en fantastisk rejse og ophold i Menneskenes Land, som jeg aldrig vil glemme.

