Chefredaktøren anbefaler: Eurojackpotvinder fra Tasiilaq: - Gevinsten sikrer os trygge rammer

Fredag, 06. juli 2018

– Vi sparede min løn som vikar så godt vi kunne, indtil næste løn kom ind på kontoen. Men nu kan vi slappe mere af, efter at jeg har vundet en gevinst på over 5,4 million kroner, siger den 44-årige Eurojackpotvinder, Gaba Kristiansen fra Tasiilaq.

Men der gik faktisk mange dage, før han opdagede, at han havde vundet en stor gevinst. Hele weekenden holdt familien arrangementer efter den fredag, hvor tallene blev trukket ud.

– Jeg var endda til fodbold om søndagen og kom til skade, så jeg havde ikke mulighed for at tjekke min kupon. Jeg kunne ikke engang huske om jeg nu også havde købt en kupon til den weekend, fortæller han.

Det var først, da hans ex-kone spurgte ham for sjov om, han havde købt en kupon, at han fik en mistanke om, at det kunne være ham, som hele byen talte om.

– Der var en del snak i byen om, at vinderen af gevinsten endnu ikke var fundet. Folk skrev på Facebook, vinderen var fundet, og at det var en kvinde, der hed Maria, og så slog jeg tanken fra. Men dagen efter om tirsdagen kunne jeg læse på KNR-s hjemmeside, at vinderen endnu ikke var fundet, og det var først der, at det begyndte at gå op for mig, at det kunne være mig. Mit hjerte begyndte at galopere, siger han og tilføjer:

– Men jeg var nødt til at vente til aften, før jeg kunne tage ned på mit arbejde for at finde min kupon og ganske rigtigt var der fem rigtige og et stjernetal på min kupon.

Selvstændig

Gaba Kristiansen er tidligere gift og lever i dag med sin kæreste og deres søn. Han har sammenlagt fem børn og to bonusbørn. Han er kontoruddannet og efter en karriere i Royal Arctic Line, hvor han endte som havnechef, tog han springet i 2014 og blev selvstændig. Han investerede i en brugt vogn og blev vognmand i byen.

Desværre gik det ikke helt som planlagt, og den brugte vogn belastede hans økonomi hårdt, da bilen skulle til reparation adskillige gange allerede et halvt år efter. Pengene blev mindre og mindre, og han fik svært ved at betale sine regninger og måtte til sidst dreje nøglen om i sin virksomhed.

Han gik derfor ud på arbejdsmarkedet igen i 2015 for at finde en ny stilling, så han kunne tjene til dagen og vejen. Han søgte adskillige stillinger uden held, indtil det lykkedes ham at skaffe et vikariat i 2016. Han har således arbejdet som kontorfuldmægtigvikar hele året og indrømmer gerne, at det ikke har været helt nemt. Der har været dage, hvor han ikke engang kunne betale sine elregninger eller købe brændstof til oliefyret i sit hus, som han har haft siden 2012.

– Men selvom vi i dag har fået råd til mere i dagligdagen, er vi blevet enige om, at vort liv ikke skal ændre sig så meget. Vi vil ikke leve i luksus.

Han har også aftalt med sin ex-kone og sin kæreste, at børnene skal have ordentligt tøj og få alle de elektroniske legetøj, som andre børn også har. – Men pengene skal ikke sløses væk, jeg har lært værdien af pengene, siger han.

Gaba Kristiansen forklarer, at han har lært meget af sine erfaringer:

– Det var faktisk ubehageligt, da det stod værst til. Men når jeg i dag kigger tilbage på dengang, føler jeg mig stolt over, at jeg helt uden hjælp er kommet ovenpå igen. Det har styrket mig meget som person.

Ny bil Gaba Kristiansen har dog planer om at renovere sit hus og købe en ny bil, båd og en snescooter.

– Nu kan jeg også koncentrere mig om mine interesser, som at sejle og se mine forfædres bosteder her i området og tage på fangst.

Jeg har derfor planer om at tage til Nuuk inden længe for at kigge på en båd. Jeg regner også med at købe et hus i en bygd.

Han vil også gerne tage til Island og Danmark på et senere tidspunkt for at holde ferie med sin familie.

– Min mor har aldrig været i Danmark, så det vil jeg gerne vise hende, så hun også kan besøge sin søster og hendes familie, siger han.

Han leger også med tanken om at blive selvstændig igen. Men om det bliver som vognmand eller andet, har han ikke besluttet sig for endnu.

– Men det skal helt sikkert være noget, der kan betale sig. Jeg har mange børn og jeg må tænke på fremtiden, fastslår han.

