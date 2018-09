Chefredaktøren anbefaler: Bygdefiskeri lokker fiskeriselskaber

Arne Mølgaard Lørdag, 29. september 2018 - 08:33

I de seneste år har den private sektor vist stigende interesse for anlæggelse af nye fiskefabrikker i forvaltningsområdet Upernavik i Avannaata Kommunia. Kommunen har på nuværende tidspunkt modtaget omkring ti ansøgninger om arealtildeliger fra virksomheder, der ønsker at starte fiskeproduktion i bygderne.

Alene i Kullorsuaq er der tre ansøgninger om anlæggelse af nye fiskefabrikker. Men Palle Jerimiassen, Siumut, der er borgmester i Avannaata Kommunia, frygter, at der vil opstå mangel på arbejdskraft, hvis antallet af fiskefabrikker øges betydeligt i de tyndt befolkede områder. Eksempelsvis var Royal Greenlands nye fiskefabrik i Aappilattoq lukket i en længere periode i sommer på grund af mandskabsmangel. Derfor har kommunen og Departemtet for Fangst og Fiskeri i selvstyret indbyrdes aftalt, at alle ansøgninger om arealtidelinger blandt andet må vurderes ud fra, om der eventuelt kan opstå mangel på arbejdskraft i det pågældende sted.

- Vi må vurdere, om det er realistisk, at der anlægges flere fiskebrikker i de bygder, hvor der i forvejen er en fiskefabrik, men ligeså vigtigt er det at vurdere, om der overhovedet er arbejdskraft nok, siger Palle Jerimiassen.

For 2017 og 2018 er der givet 9.500 tons hellefiskekvote til forvaltningsområdet Upernavik. Men ud fra denne kvote bliver der hvert år ikke opfisket omkring 2.000 tons hellefisk i Upernavik-området. Derfor har borgmesteren pålagt kommunalt ansatte embedsfolk en opgave om, at undersøge årsagen til, hvorfor de store mængder ikke bliver landet til fiskebrikkerne. Steder som Nuussuaq og Søndre Upernavik har i de seneste mange år kæmpet med indhandlingsproblemer på grund af begrænset opbevaringfaciliteter i fryseanlæggene. Men Royal Greenland har planer om, at øge frysekapacitet ved indsættelse af frysecontainere i Søndre Upernavik i løbet af næste år, ligesom Arctic Fish Greenland ligeledes vil øge antallet af de seks eksisterende frysecontainere i Nuussuaq.

Kommunale tiltag

I takt med, at interessen for fiskeindustrien i Nordgrønland stiger, hvor konkurrencemarkedet samtidig er blevet større, er der behov for øget fokus på jollefiskernes vilkår, siger Hans Peter Lennert, der er direktør i Forvaltning for Erhverv i Avannaata Kommunia. Derfor vil Avannaata Kommunia afholde erhvervseminar i Ilulissat i oktober, hvor turisme- og fiskeriudvkling kommer på dagsordenen. Stigende antal jollefiskere har fået større fartøjer i Diskobugten, og med det følger øget fiskeri efter hellefisk og torsk. Derfor vil man på seminaret sætte fokus på mulighederne for merproduktion i fiskefabrikkerne og udviklingsbaseret kystnært fiskeri, hvor der vil blive holdt økonomistyrings-kurser for jollefiskere.

- Vi er bekendt med, at erhvervsudviklingen indenfor fiskeriet i Nordgrønland er blevet større. Derfor er det vigtigt, at vi yder vores bidrag med rådgivning, der specielt er rettet mod de kystnære fiskere, siger Hans Peter Lennert.

Avannaata Kommunia har ligeledes planer om, at afholde fabriksseminar med deltagelse fra SIK og andre organisationer enten i år eller næste år, hvor mangel på arbejdskraft på fiskefabrikkerne vil være i fokus.

Ansøgning om arealtideling kan ske enten via NunaGis.gl, der er en afdeling for Landsplanlægning i Finansdepartementet i selvstyret, eller ved henvendelse i det lokale borgerservicecenter i kommunen.

Helene Sofia Sandgreen, der er ledende arealsagsbehandler i Forvaltning for Anlæg, Miljø og Arealafdelingen i Avannaata Kommunia siger, at interessen for arealansøgninger med henblik på fabriksanlæggelse er større i bygder, der ligger tæt ved fiskeriområder i forvaltningsområdet Upernavik. Der er sammelagt modtaget 26 arealansøgninger i forvaltningsområdet i Upernavik.

Omkring ti af ansøgngerne har til formål at bygge nye fiskefabrikker.