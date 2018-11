Chefredaktøren anbefaler: Akut mangel på udenlandsk arbejdskraft er i fare for at bremse Grønlands vækst

Bent Højgaard Sørensen Lørdag, 10. november 2018 - 10:34

Siden 2016 har Grønland haft solid økonomisk vækst, beskæftigelsen er steget markant, og antallet af arbejdsløse er faldet. Det går godt for mange erhvervsvirksomheder, rigtigt godt.

Fremgangen har ført til, at der er stort fokus fra erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv (GE) på flaskehalse og stærkt stigende behov for mere udenlandsk arbejdskraft. Mange virksomheder skriger efter udenlandsk arbejdskraft.

- Der er akut mangel på arbejdskraft udefra.

Sådan siger én af dem, der har fingeren på pulsen, Karsten Lyberth-Klausen, sekretariatschef i Grønlands Erhverv.

Ifølge ham er det det nu nærmest umuligt for grønlandske virksomheder at rekruttere flere medarbejdere fra Danmark og de øvrige skandinaviske lande. Her er der fuld beskæftigelse.

"Derfor må grønlandske virksomheder i stigende grad til at rekruttere medarbejdere fra Østeuropa, bl.a. Ungarn og dets nabolande, men også fra Polen og lande i Asien," siger han.

Han udtaler sig i forbindelse med en dugfrisk undersøgelse fra GE, der nu slår alarm over den pressede situation med mangel på medarbejdere i virksomheder.

- I dag mangler vi i Grønland i ekstrem grad mere arbejdskraft. Derfor er behovet for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft større end nogensinde. Politikerne må forstå, at hver gang man ansætter en medarbejder udefra, kan det give beskæftigelse til flere medarbejdere her fra landet. Det er en ren misforståelse, at udlændinge tager arbejde fra nogen, mener Karsten Lyberth-Klausen.

Undersøgelsen viser, at de GE-medlemsvirksomheder, der deltog i en rundspørge i september, manglede over 900 medarbejdere. Tallet er ifølge Karsten Lyberth-Klausen alarmerende højt.

Den opsigtsvækkende analyse kommer i kølvandet på, at Økonomisk Råd i sidste måned i en rapport om grønlandsk økonomi i 2018 pegede på, at der er et stort og voksende behov for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til specialiserede og faglærte jobs.

Rådet udgiver økonomiske uafhængige analyser om grønlandsk økonomi og har økonomiprofessor og den tidligere danske overvismand Torben M. Andersen som formand.

Grønlands Erhvervs nye undersøgelse, der understøtter rådets analyser, viser, at de 157 virksomheder, der valgte at deltage i GE-rundspørgen, i alt manglede 917 faglærte og ufaglærte medarbejdere. Af dem var 713 faglærte og 264 ufaglærte.

Mangel på arbejdskraft står i dag i vejen for at virksomhederne kan drives og udvikles optimalt. Med de nye store anlægsopgaver der er på vej, vil behovet for arbejdskraft stige betydeligt de kommende år, konkluderer sekretariatschef Karsten Lyberth-Klausen.

Af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, svarer de 62 procent, at de har problemer med at rekruttere faglært arbejdskraft. 31 procent har problemer med at rekruttere ufaglært arbejdskraft.

Målt i antal hoveder er manglen på medarbejdere ubetinget størst i fiskeri-, levnedsmiddel- og eksportbranchen. Her bliver bl.a. beskæftiget ufaglærte arbejdere, procesteknikere, fiskeriteknologer, maskinmestre, navigatører og skibsførere.

78 procent af virksomhederne i denne branche svarede, at de mangler faglært arbejdskraft, mens 56 procent mangler ufaglærte medarbejdere. Størst er manglen på fiskeriteknologer, maskinmestre, maskinister og procesteknikere.

I september manglede der 177 uddannede medarbejdere i fiskeri-, levnedsmiddel- og eksportbranchen, mens der manglede 85 ufaglærte medarbejdere.

El- og VVS-branchen manglede lidt færre, nemlig 112 faglærte og 25 ufaglærte. Inden for byggebranchen, manglede der 68 procent faglært og 55 procent ufaglært arbejdskraft.

Inden for virksomheder i bygningshåndværkerfaget er de største fag tømrere, murere, malere, elektrikere og kontorassistenter. De sidste har firmaerne brug for i den daglige drift.

Der er især brug for faglærte tømrere, men også faglærte malere og enkelte elektrikere er der bud efter. Alt i alt manglede der i september over 80 byggehåndværkere.

Blandt virksomheder i råstof- og entreprenørbranchen er der specielt efterspørgsel efter maskinførere og tømrere. Branchen manglede 46 faglærte medarbejdere i september.

I juni 2018 var der ifølge Økonomisk Råd 2.135 arbejdssøgende personer i kommunerne, hvoraf 1.119 personer var jobparate. Det svarer til en ledighed på omkring 5 procent.

Beskæftigelsen i Grønland er lavere end i de nordiske lande. Men beskæftigelsesgraden er på et niveau omkring OECD-gennemsnittet, hvor en lav beskæftigelsesgrad blandt kvinder er med til at trække gennemsnittet ned.

Rådet kalder det paradoks, at mange jobparate personer i Grønland har behov for offentlig forsørgelse i en situation med stor mangel på arbejdskraft.

Mange unge er i fare for at blive tabt, inden de overhovedet er startet på arbejdslivet.

- Af de godt 1.100 jobparate i Grønland er der nok ikke ret mange, der kan eller vil arbejde," mener Karsten Lyberth-Klausen fra Grønlands Erhver.

I Naalakkersuisuts tidligere koalitionsaftale stod der, at den grønlandske regering ville gøre det sværere at hente arbejdskraft udefra.

- Men får virksomhederne ikke de medarbejdere, de har brug for, vil det bremse deres og Grønlands økonomiske vækst og indtjening. Politikerne hæmmer væksten og deres mål øget økonomisk selvstændighed, mener Karsten Lyberth-Klausen.