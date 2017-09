Charmeoffensiv sat ind over for turistoperatører

Tirsdag var cirka 70 deltagere med om bord på kystskibet Sarfaq Ittuk, som sejlede deltagerne ud til Sermitsiaq i det flotteste vejr.

Overdådig frokost

Om bord fik deltagerne en overdådig frokost, der næsten udelukkende bestod af fiske og skaldyrsretter. Lidt kød skulle der dog også til, og hvad var mere naturligt end moskusokse og rensdyr.

Operatørerne, blev inddelt i hold, som fik en rundvisning til "stande", hvor hver enkelt region af Grønland blev præsenteret.

De professionelle branchefolk kunne inddeles i fire kategorier. Dem med adgangskort med en gul stribe var nok de mest interessante, idet de var "købere" og på jagt efter aftaler med lokale "sælgere", som vart udstyret med en blå stribe på deres kort. De grønstribede var gæster eller pressefolk, mens de røde var en del af staben, der fik arrangementet til at glide.

Solen stod højt over himlen og skibet stoppede på nordsiden af Sermitsiaq, så branchefolkene kunne opleve de rindende vandfald, før turen gik retur til Nuuk Havn.

Læs tre vurderinger om Grønland

I dag er der messedag og i morgen går turen hjemad for turistoperatørerne.

Sermitsiaq.AG har talt med tre turistoperatører, som er kommet for at skabe nye kontakter med lokale operatører her i landet. De kommer fra Japan, Tyskland og Frankrig. Læs om deres vurdering af Grønland som turistland under billederne herunder: