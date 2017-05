Certificering af stenprodukter skal øge salget

Formålet med at få indført en sådan ordning skyldes flere forhold, oplyser naalakkersuisoq for Råstoffer, Múte B. Egede, i en pressemeddelelse.

Det giver mulighed for at skabe en fælles platform for markedsføring af grønlandske stenprodukter

Til formål at certificere over for købere af stenprodukter, at stenproduktet er et unikt håndlavet produkt

Stenene er udvundet og forarbejdet i Grønland og dermed ikke har bidraget til at finansiere konflikter.

Øget gennemskuelighed og tryghed for forbrugeren, hvilket gerne skulle skabe et mersalg og højere priser.

- Naalakkersuisut arbejder for at skabe bedre rammevilkår for alle herboende. En certificeringsordning for grønlandske smykkesten vil være med til, at sikre bedre vilkår for alle, lige fra hobbystensamlere til erhvervsdrivende der har med smykkesten, at gøre her i Grønland, siger naalakkersuisoq.

Ønsker man at deltage i høringsprocessen og indlevere et svar skal det ske inden månedens udgang og til mailadressen mmr@nanoq.gl