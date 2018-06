Carina: Tænk sig, at der er nogen, som tænker på andre end sig selv...

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. juni 2018 - 04:20

Carina Knudsen, der er født i Danmark, men opvokset i Grønland og boet i så forskellige byer som Nanortalik, Paamiut, Nuuk og Kangerlussuaq er en pige, der vil udforske verden – nu bosiddende i Nykøbing Falster.

Legatjagten

Da ideen om at rejse til Afrika for at gennemføre et praktikophold under sin uddannelse fandt hun ud af, at der er mennesker og fonde, der hjælper andre med økonomisk støtte.

- Det var en helt fantastisk oplevelse, at så mange ville hjælpe mig økonomisk, så jeg kunne komme afsted. At der er nogen, der tænker på andre end sig selv, har overrasket og glædet mig, fortæller Carina Knudsen, der med et rejsebudget på 45.000 kroner blev nødt til at få assistance udefra, hvis drømmen om Afrika skulle realiseres.

Via legatbogen.dk fandt hun pludselig frem til Dudo og Povl Brandt Fonden. Hun skrev en ansøgning og en måned senere fik hun besked om, at fonden ville bidrage med 15.000 kroner. Yderligere 10.000 kroner fik hun fra Louis Hasnen Fonden og Lolland Falsters kommune og Dansk Sygeplejeråd har sammenlagt bidraget med 3.000 kroner.

Hun måtte knokle på tre forskellige arbejdspladser for at få hevet de sidste penge hjem. Det lykkedes og i dag har hun fået et helt andet syn på, hvor priviligerede vi er, såvel i Danmark som Grønland.

Kulturforskelle

- Det har været spændende at opleve, hvordan kulturen spiller ind på sundheden og etikken i det pågældende land. På den fødeafdeling, hvor jeg var tilknyttet, brugte man eksempelvis aldrig smertestillende midler under en fødsel, fortæller Carina Knudsen.

Hun er ikke sen til at give følgende råd til andre unge studerende:

- Tag ud i verden og se hvordan andre kulturer løser de forskellige udfordringer. Det styrker ikke kun en personligt fagligt, men det giver dig også en personlig udvikling, som jeg nødig vil have været foruden, understreger hun.

Uselvisk

At Carina er en særlig ildsjæl, der helt uselvisk har en mission med livet, kan illustreres på flere måder.

Forud for sin Afrika-rejse i april og maj i år fik hun Fætter BR, Arnold Busck og Bog & Ide kæden til at donere legetøj, farveblyanter, skoleredskaber etc, som hun bragte med derned.

Og denne artikel blev født via en mail direkte fra Carina til redaktionen.

-Håber redaktionen vil være med til at sprede budskabet om, at vi har en grønlandsk fond, der hjælper unge studerende. Fonden fortjener anerkendelse, lød Carinas budskab.

Retur til Grønland?

Om fremtiden vil hun ikke afvise, at hun vender tilbage til Grønland for at give et nap med i sundhedsvæsenet. Men der er lige et nyt praktiforløb, der skal overståes og drømmen om endnu en rejse ud i verden spirer i hendes hoved.