Canadiere på lufthavns-charmeoffensiv

N. Hansen og J. Schultz-Nielsen Torsdag, 06. december 2018 - 11:32

I oktober blev det canadiske konsortium Bird Johnson Joint Venture budt inden for i den eksklusive kreds, der er prækvalificeret til at lave landingsbanerne i Ilulissat og Nuuk.

I de seneste dage har konsortiet budt underleverandører til dans i håb om at den milliardstore ordre vil tilfalde dem.

- Vi tog hertil for at se stedet, og ved selvsyn se lufthavnene og landingsbanerne, og hvor forlængelsen af landingsbanerne skal være, oplyser Darryl Gillingham, der er vicedirektør for Industrial Development and Energy i selskabet Bird.

Han er sammen med Brandon MacDonald fra Johnsons Construction meget tilfredse med det, de har set. De kom til Grønland mandag, og drager videre til København i dag, torsdag.

20 til 25 interesserede

- Vi har talt med 20 til 25 grønlandske virksomheder, og vi er meget tilfredse med dem, vi har talt med. Vores forventninger er, at de har et godt kendskab til de forskellige forhold, eksempelvis skatte- og forsikringsforhold, lyder det fra direktøren, der holdt en form for åbent hus på Hotel Hans Egede i Nuuk onsdag, hvor alle der ville byde ind var velkommen til at få en snak med direktørerne.

De har holdt møder i såvel Ilulissat som Nuuk.

- Vi har fået gode kontakter og er meget tilfredse med de seneste dages forløb. Selvfølgelig ville vi have ønsket, at det havde været nemmere at komme til landet, men overordnet set har møderne foregået meget godt, og ser frem til at arbejde med de grønlanske aktører, lyder det fra de to canadiere, som blev prækvalificeret da Aarsleff trak sig.