Canada legaliserer hash med støtte fra oprindelige folk

Walter Turnowsky Torsdag, 07. juni 2018 - 11:42

Opbakning fra senatets komité for oprindelige folk betyder, at Canadas premierminister Justin Trudeau nu kan få vedtaget en lov om legalisering af cannabis. Det skriver The Star.

De oprindelige folks senatorer havde ind til i går bakket om et borgerligt forslag om, at loven skulle udsættes på ubestemt tid.

Regeringen har nu lovet at udarbejde en rapport om konsekvenserne en legalisering for de oprindelige folks samfund inden efteråret, og det overbeviste senatorerne om at stemme for.

Regeringen lovede desuden en styrkelse af misbrugsbehandlingen i disse områder, ligesom der kommer særlig støtte til ansøgningsprocessen for dem, der ønsker at dyrke cannabis.

Trods støtte er der dog fortsat bekymring blandt de oprindelige folks senatorer.

- I forhold til oprindelige folk udgør denne lov et af de største paradokser i min tid, siger senator Dan Christmas til The Star.

Han peger på, at samfundene på den ene side, kan tjene penge på at dyrke cannabis. På den anden side kæmper de i forvejen med store problemer som blandt andet fattigdom, dårlig uddannelse, højt forbrug af hash blandt unge samt høje selvmordsrater.