Canada fjerner omstridt skibs-forbud

Det færøske landsstyre har i længere tid ført forhandlinger med canadiske myndigheder om at afskaffe forbuddet. Begrundelserne har blandt andet været, at Færøerne og Canada har behov for et tæt samarbejde i Arktis og den internationale fiskeriorganisation NAFO.

Canada har i sin begrundelse for ophævelsen af forbuddet sagt, at det er vigtigt, at medlemslandene i Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) har et godt samarbejde om at sikre bæredygtigheden i området.

- Det er et gennembrud, at det er lykkedes at få forbuddet ophævet, siger Poul Michelsen (F), landsstyremand i udenrigs- og erhversanliggender.

Begyndte med rejestrid

Uoverensstemmelsen mellem Canada og Færøerne stammer helt tilbage fra 2002, da der var uenighed i NAFO om fordelingen af rejekvoter på Grand Bank.

Imellem 2002 og 2010 var canadiske havne i perioder lukkede, men fra 2010 besluttede den canadiske regering at gøre forbuddet permanent.

Færøske skibe har fisket torsk og bundfisk på Flemish Cap de senere år, men har ikke kunnet sælge lasten i Canada eller hente forsyninger der. I stedet for har skibene skullet sejle til den franske ø Saint Pierre, som ligger ved New Foundland.

- At færøske skibe igen får adgang til canadiske havne betyder meget for skibene på Flemish Cap. Samtidig er det en forbedring af forholdet mellem Færøerne og Canada. Færøerne ønsker gode forbindelser med Canada, siger Poul Michelsen.

Fordel for Danmark

Folketingsmedlem Magni Arge (T) har flere gange kritiseret frihandelsaftalen mellem EU/Danmark og Canada kaldet CETA, fordi danske fiskevarer får stor fordel frem for færøske varer og færøske og grønlandske skibe.

Magni Arge siger, at hverken den tidligere udenrigsminister Kristian Jensen (V), den nuværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) eller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har villet svare på, om Danmark har presset Canada til at trække forbuddet tilbage.

Ifølge Magni Arge gælder forbuddet både færøske og grønlandske skibe.

- Det kan tænkes, at regeringen har gjort sit til for at bakke landsstyret op, så forbuddet ikke forstyrrer behandlingen af handelsaftalen med Canada i folketinget. Det er en skam, at de færøske skibe ikke kan få glæde af ophævelsen i år, men det gør en forskel næste år, siger Magni Arge.