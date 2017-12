Byudviklingsselskab ansætter vicedirektør

37-årige Peter Christiansen er uddannet Cand.merc. fra Copenhagen Business School og har flere supplerende uddannelser blandt andet ledelse og forhandling.

Han tiltræder sit nye job den 15. januar.

Det oplyser byudviklingsselskabet Siorarsiorfik - Nuuk City Development i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at det lokalt er lykkedes at finde en finansdirektør, der har kompetencer inden for økonomistyring på et højere niveau og samtidig har erfaring med forhandlinger på et internationalt niveau, siger administrerende direktør i byudviklingsselskabet, Jens B. Frederiksen, i pressemeddelelsen.

Peter Christiansen kommer fra en stilling som Økonomidirektør i Mittarfeqarfiit og tidligere, i en længere periode været ansat som, administrator i Nunaoil A/S.

Han har også erfaring med international finansiering, i det han ar arbejdet sin økonomisk rådgiver i den canadiske oliebranche.