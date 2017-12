Byudviklingsprojekt forgælder kommune

Et storstilet byudviklingsprojekt i Frederikssund, der af kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq Lars Møller-Sørensen er blevet betegnet som en væsentlig inspirationskilde til Siorarsiorfik, er i gang med at forgælde kommunen.

Det skriver Sermitsiaq.

Det afslører DR København, der beskriver, hvordan kommunen akut mangler 163 millioner kroner i kassen grundet manglende indtægter fra salg af byggeretter den nye bydel Vinge.

Kommunen havde budgetteret med indtægterne i 2017 og dermed i realiteten allerede brugt pengene, før de lå i kassen. Dertil er der også tvivl om nogle fundamentale forhold om lovlighed af en række aftaler samt udfordringer med korrekt journalisering, dokumenterer DR Købenavn.

I Kommuneqarfik Sermersooq er kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen dog ikke bekymret for, at Siorarsiorfik på samme måde kan ende med at forgælde kommunen.

- Vi kommenterer ikke på danske kommuners økonomiske situation, man jeg kan sige, at selv om Vinge var en af inspirationerne for Siorarsiorfik, er vort projekt meget anderledes, og meget mere robust. Salg af byggeretter er ikke et element i Siorarsiorfik-projektet, og vi har ikke budgetteret med indtægter fra projektet – vi har derimod budgetteret med udgifter, siger kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Møller-Sørensen til Sermitsiaq.

